Trapani, Alibegovic: "Trieste? Il tabellone ci avvantaggia, però..."

Sulle pagine de Il Giornale di Sicilia si trovano le parole di Amar Alibegovic (ala grande/centro di Trapani Shark), in vista del quarto di finale di Coppa Italia di questa sera contro Trieste: "In Coppa Italia dobbiamo avere la giusta energia, qualsiasi tipo di avversario che troveremo davanti in questa competizione. Il tabellone, con le squadre che dobbiamo affrontare, ci avvantaggia un po', però sicuramente dobbiamo ricordare che questa è la prima volta che Trapani fa questa Coppa Italia e dobbiamo arrivare lì con tutta l'umiltà, senza avere paura di nessuno. Qualsiasi avversario ci troviamo davanti, dobbiamo trattarlo come se fosse l'ultima partita dell'anno. Secondo me solo con questo tipo di approccio, mentalità e sacrificio abbiamo una chance di arrivare fino in fondo".