ALEX TYUS È UN NUOVO GIOCATORE DELLA OPENJOBMETIS VARESE

Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’ingaggio di Alexander Trent Tyus, centro classe ’88 che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione. Tyus è un giocatore di grande esperienza internazionale, dotato di leadership e capace di imporre il proprio fisico sia in attacco che, soprattutto, in difesa. Per lui si tratta della seconda esperienza italiana in carriera, ma alle spalle ha tanti anni disputati nei campionati europei, conditi da oltre 200 presenze in Eurolega, competizione vinta nel 2014 con la canotta del Maccabi Tel Aviv.