Awudu Abass a Dubai: "Lasciare Eurolega non è semplice"

In "Il Venerdì", Awudu Abass ha parlato della nuova esperienza in ABA Liga col BC Dubai: "La città è pazzesca, c'è un mix di culture davvero incredibile, qualcosa che non avevo mai visto prima. La parte araba è fantastica. Sono musulmano praticante, il mio nome significa "Angelo venuto dal cielo", e prego 5 volte al giorno. Salto il Ramadan perché spesso è incompatibile con l'impegno sportivo. Compenso con un mese di carità, dando un aiuto economico a chi ha bisogno. Sono qui a Dubai anche mia moglie e le mie due figlie, non potrei chiedere di più: qui si può fare ottimo basket e vivere bene, nella migliore delle condizioni possibili. L'addio alla Virtus? A giugno ho parlato con la società, era il momento giusto di farlo, era un bivio importante per me. Ho capito il loro punto di vista, e loro hanno capito il mio. E ho deciso di fare questo passo verso Oriente. L'occasione è nata alla fine della stagione scorsa, quando stavo valutando un po' di offerte dopo aver chiuso la mia esperienza quadriennale alla Virtus, piena di soddisfazioni ma anche di sfortuna, infortuni e momenti complicati. Lasciare l'Eurolega non è semplice, è il palcoscenico massimo per un giocatore europeo, sopra c'è solo l'NBA. Ho valutato pro e contro di questa scelta e alla fine l'ho colta".