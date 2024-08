Ray Davies studia gli avversari di Emirates Team New Zealand: "Sfrutteremo le prossime regate per prendere appunti"

AMERICA'S CUP

Il tecnico oceanico è pronto ad affrontare le regate preliminari in programma il prossimo 22 agosto a Barcellona con l'obiettivo di conoscere meglio gli sfidanti

Emirates Team New Zealand è l'equipaggio più atteso dell'intera America's Cup. La squadra oceanica scenderà in acqua sia in vista delle regate preliminari in programma a Barcellona dal 22 agosto e poi per il round robin della Louis Vuitton Cup dove gli All Blacks avranno l'occasione di testare i progressi messi a punto per conservare il titolo. Chi sta seguendo sin dall'inizio il progetto neozelandese è Ray Davies che si troverà ad affrontare la settima edizione della rassegna velistica con diversi ruoli.

Dopo aver gareggiato sia all'interno dell'imbarcazione che aver seguito l'equipaggio da terra, il coach dei Kiwi è pronto ad alzare la Coppa delle Cento Ghinee per la quinta volta: "Ci sono diversi di noi nel team di allenamento, mi sto appoggiando molto ai nostri velisti di riserva Josh Junior e Sam Meech e naturalmente persone come Elise Beavis, Richard Meacham Kim Simperingham, Ash Draper e Roger Badham sono tutti parte integrante per garantire che stiamo coprendo i ruoli vitali che abbracciano l'"allenamento" di un team di America's Cup - ha spiegato Davies -. Dal punto di vista della gara, nell'America's Cup ci sono due fattori principali, la tua barca e il tuo equipaggio, ogni categoria può essere suddivisa in molti aspetti, dal punto di vista dell'equipaggio abbiamo utilizzato i nostri due AC40 per le sessioni di prova e il nostro simulatore, e come team siamo migliorati molto dall'AC36 ad Auckland. Per quanto riguarda la barca, beh è una gara tecnologica suddivisa in molti aspetti, tutti i team avrebbero barche più veloci con più tempo, quindi è anche un gioco di gestione prendere le decisioni giuste durante la campagna, spingendo i limiti, quindi è un equilibrio molto impegnativo. Inoltre, assicurarsi di avere una barca affidabile in grado di competere in un'ampia gamma di condizioni, tra la barca e l'equipaggio, questa è la battaglia più dura in quanto richiede un'enorme quantità di lavoro tra i marinai, i progettisti e l'equipaggio di terra".

Vedi anche america's cup America's Cup, presentati i calendari dell'ultima regata preliminare e della Louis Vuitton Cup: esordio con New Zealand per Luna Rossa Tante innovazioni che dovranno essere applicate a seconda dell'avversario che Emirates Team New Zealand e che verranno provate a seconda delle condizioni che si presenteranno durante le regate. Il tutto in maniera da presentarsi alla finalissima con accorgimenti da sfruttare in base allo sfidante che emergerà dalla Louis Vuitton Cup: "Assolutamente, questo è un obiettivo importante da ora fino alla prima gara dell'America's Cup, poiché stiamo solo arrivando a un punto in cui gli sfidanti saranno bloccati nelle loro configurazioni e vedremo come gareggeranno con rabbia con i loro AC75. Avremo appunti nel nostro manuale di gioco per ogni team - ha confessato Davies -. La pre-partenza è in realtà una parte molto importante della gara. Se riesci a partire dalla linea con un vantaggio o in controllo, allora puoi capitalizzare su questo fin dall'inizio, ad esempio dirigendoti verso più vento e quindi estendendo il vantaggio. Da quel punto, tocca a te perdere la gara e l'altra barca deve rimanere vicina e applicare quanta più pressione possibile per forzare un errore/o avere una barca più veloce... Il tempo per il primo confine è davvero breve, quindi non puoi fare affidamento sulla velocità per arrivare in testa".

I punti di forza di Emirates Team New Zealand appaiono la capacità di uscire rapidamente dalle boe e di disegnare angoli particolarmente stretti nelle strambate sottovento. Effetti che consentono ai Kiwi di mantenere sempre alta la velocità nel corso delle competizioni: "Questi sono percorsi stretti che richiedono molte manovre. Stiamo correndo per centimetri per ottenere il controllo della gara, e poi puoi perdere metri in una manovra se non stai lavorando in perfetta armonia bilanciando la barca mentre trasferisci gli enormi carichi da un lato all'altro della barca, in un paio di secondi, quindi accelerando di nuovo alla massima velocità - ha concluso Davies -. Siamo molto a nostro agio, tuttavia la sfida è anche imparare a navigare quando le condizioni variano durante il giorno o la gara, quindi devi davvero essere al corrente dei tuoi obiettivi e delle tue configurazioni di vele, per superare il campo di vento in continua evoluzione. Le regole di classe ci fanno bloccare con i nostri foil e timoni, lo strumento più grande che abbiamo durante la gara è il motore (vele), sono ciò che spinge le barche in avanti, tutto il resto rallenta la barca, quindi stai costantemente cercando il corretto equilibrio delle forze aerodinamiche tra fiocco e randa, per fornire le massime spinte in avanti o lateralmente nell'aria molto leggera per continuare a volare, è un lavoro difficile con molti secondi sul tavolo"