America's Cup, presentati i calendari dell'ultima regata preliminare e della Louis Vuitton Cup: esordio con New Zealand per Luna Rossa

VELA

Il team italiano affronterà i neozelandesi nella giornata di giovedì 22 agosto prima di incontrare i francesi di Orient Express

© Ufficio Stampa Il sipario dell'America's Cup è pronto ad alzarsi e, a meno di un mese dal via a Barcellona, sono stati gli accoppiamenti della terza e ultima regata preliminare. La competizione vedrà al via tutti e sei gli equipaggi impegnati nella massima competizione velistica, compresi i detentori di Emirates Team New Zealand che vivranno un importante test prima della fase conclusiva in programma il prossimo ottobre. I campioni in carica esordiranno con Luna Rossa Prada Pirelli vivendo dando vita già nella giornata di giovedì 22 agosto a una sorta di "finale anticipata"

Le squadre impegnate nella competizione iberica affronteranno tutte le avversarie in sfide dirette per un totale di quattro regate al giorno nelle quali vengono assegnate un punto a ciascun vincitore. Al termine degli incontri le due prime due formazioni della classifica si scontreranno in una finale in programma domenica 25 agosto che lancerà un segnale in vista della Louis Vuitton Cup, in programma dal 29 agosto all'8 settembre prossimi.

Guardando con attenzione il programma, dopo l'esordio Luna Rossa dovrà affrontare nella prima giornata i francesi diprima di scendere in acqua venerdì 23 agosto contro gli statunitensi die proseguire sabato 24 con il match contro gli inglesi diconcludendo il 25 con gli svizzeri di

La squadra italiana tornerà nuovamente in scena per la Louis Vuitton Cup dove parteciperà ancora una volta Emirates Team New Zealand senza però dare punti per il doppio round robin. In questo caso gli equipaggi affronteranno ciascun avversario per due volte con le prime quattro della classifica finale che si scontreranno nelle semifinali previste dal 14 al 19 settembre prossimi. In questa fase le compagini si sfideranno al meglio delle nove regate con il passaggio di turno garantito per la prima che giungerà a quota cinque vittorie.

Per ottenere la possibilità di contendere la Coppa delle Cento Ghinee ai neozelandesi occorrerà passare dalla finale della Louis Vuitton Cup, prevista dal 26 settembre al 9 ottobre prossimi. In questo caso il regolamento prevede invece una sfida al meglio delle tredici regate con la vittoria del trofeo garantita a chi otterrà per primo sette successi.

Analizzando il calendario, Luna Rossa Prada Pirelli si troverà nuovamente di fronte Emirates Team New Zealand all'esordio in programma il 29 agosto seguito a stretto giro dall'incontro con Orient Express Team Racing al termine della giornata. Terzo appuntamento previsto per il 30 contro American Magic per proseguire il 31 con INEOS Britannia prima di chiudere il primo round robin il 1 settembre. Dopo un giorno di pausa, il team italiano riprenderà il 3 settembre con New Zealand e Orient Express prima di chiudere questa fase con American Magic il 4. Altri due giorni di stop per giungere alla conclusione del secondo round robin dove Luna Rossa si troverà di fronte INEOS Britannia il 5 settembre e Alinghi il 6.