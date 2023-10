Francesco Bruni: "Porto avanti il sogno di vincere l’America’s Cup per l’Italia"

vela

Il timoniere di Luna Rossa: "Un team che per me è come una famiglia"

Per il timoniere di Luna Rossa sarà la sesta America's Cup e chi più di lui può spiegare ai ragazzi come riuscire ad arrivare a questi livelli: "Diversificate le vostre esperienze, navigate con più imbarcazioni diverse, perché ognuna vi insegna qualcosa e la somma di queste conoscenze farà di voi un velista completo. Inseguite i vostri sogni, come io inseguo il mio".

Le sue figure di riferimento sono tante, cominciando dal padre, con cui ha fatto i primi bordi sul Laser da bambino, per finire con Jimmy Spithill (anche lui timoniere di Luna Rossa): "Jimmy mi ha insegnato tanto e continua a farlo costantemente. Uno dei miei sogni è potere anche io insegnare qualcosa un giorno, essere un punto di riferimento per qualcuno, come queste persone lo sono per me".