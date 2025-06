America's Cup, Luna Rossa e Alfa Romeo condividono le conoscenze in vista di Napoli 2027

Luna Rossa Prada Pirelli si prepara a una nuova campagna in America's Cup, questa volta forse più importante delle altre volte visto che si disputerà in casa, a Napoli, nel 2027. Per l'occasione il team italiano potrà contare sulla consulenza di un altro importante stakeholder come Alfa Romeo che sarà non solo Official Sponsor, ma offrirà il know-how necessario per sfidare i campioni uscenti di Emirates Team New Zealand.