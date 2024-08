Cade l'imbarcazione dalla gru: Emirates Team New Zealand rischia di compromettere il Round Robin della Louis Vuitton Cup

Nessun problema per l'equipaggio, ma vanno fatte le dovute valutazioni come riportato sui social dallo stesso team: "Tutti i membri della squadra sono al sicuro, ma l’entità del danno dovrà essere valutata al più presto”. A questo punto tutte le possibilità sono aperte, soprattutto considerato che non esiste uno scafo di scorta e che, in caso di danno particolarmente grave, New Zealand rinunci al Round Robin della Louis Vuitton Cup e si ripresenti in acqua direttamente il 12 ottobre per difendere il titolo.

Statement from Emirates Team New Zealand:



While retrieving the AC75 from sailing today the crane failed while lifting onto its cradle and landed heavily.

All team members are safe.

The extent of the damage will have to be assessed as soon as possible. pic.twitter.com/cbDEoqaPx9