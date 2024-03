America's Cup, Luna Rossa presenta i ciclisti a bordo: ci saranno due medagliati olimpici

© ansa

Vela e ciclismo uniscono le forze in vista dell'America's Cup. I due sport saranno protagonisti a partire dal prossimo agosto grazie all'introduzione degli AC75 che prevedono la presenza di quattro ciclisti chiamati ad alimentare i sistemi idraulici con le loro pedalate affinché i trimmer possano regolare vele e albero. In vista del grande appuntamento Luna Rossa ha presentato i nove atleti che si giocheranno un posto sull'imbarcazione e fra questi spiccano i nomi di medagliati olimpici ed ex professionisti.