America's Cup, dove si gareggia? Barcellona ritrova la vela dopo le Olimpiadi 1992

VELA

La competizione approderà nella città blaugrana nella seconda metà di agosto per la trentaseiesima edizione

L'America's Cup è pronta ad alzare il sipario sulla trentaseiesima edizione della più prestigiosa competizione velistica al mondo e per farlo ha deciso di rientrare in Europa quattordici anni dall'ultima volta. La competizione andrà in scena nelle acque a ridosso di Barcellona che ritrova la grande vela trentadue anni dopo le Olimpiadi Estive del 1992 quando la città catalana si trasformò regalando un volto nuovo al porto affacciato sul Mediterraneo.

DOVE SI SVOLGE L'AMERICA'S CUP 2024? IL PORT OLIMPIC E QUELLA FAN ZONE DOVE OSSERVARE DA VICINO LE GARE

Se Barcellona diventerà per qualche settimana il centro del mondo velistico, la capitale sarà senza dubbio il Port Olimpic. Costruito nel 1991 in vista dell'appuntamento tra le spiagge di Somorrostro e Nova Icària, la struttura sorse di fronte al Villaggio Olimpico su progetto degli architetti Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay e Albert Puigdomènech e sotto la direzione dell'ingegnere Joan Ramon de Clascà. L'intento era quello di dotare la città di un porto turistico e per convertire la costa nord della città in un'area residenziale e ricreativa e permettere le competizioni di vela.

A distanza di trentatré anni l'area riprenderà vita a tutti gli effetti ospitando le regate, ma soprattutto l' "America's Cup Fan Zone" con vista sul campo di gara e composta da uno schermo gigante, una serie di mostre e offerte di cibo e bevande con negozi temporanei di merchandising e "Aree di visualizzazione", spazi aperti gratuiti per vedere le squadre e offrire punti panoramici per osservare le corse.

Una seconda "America's Cup Fan Zone" sarà posta lungo la Plaça del Mar e sarà accessibile senza alcun biglietto, mentre sempre al Port Olimpic saranno di stanza i team che prenderanno parte alla Youth e alla Women America's Cup avvicinando ulteriormente i tifosi al mondo della vela.

AMERICA'S CUP, DOVE SOSTERANNO I TEAM? PORT VELL E I BOX DI LUNA ROSSA E NEW ZEALAND

Per scoprire tutti i segreti dei team partecipanti, da Emirates Team New Zealand a Luna Rossa Prada Pirelli passando per NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing, Ineos Britannia e Orient Express Racing Team, sarà necessario spostarsi di qualche chilometro e trasferirsi nella zona di Drasanes dove si trova Port Vell, noto anche come il "Porto Vecchio" di Barcellona. Completamente rinnovato nel 1991 recuperando un'area in rovina coperta da magazzini vuoti, cantieri ferroviari e fabbriche in disuso, la zona è diventata una notevole attrazione turistica all'interno della quale si trova il Maremagnum (un centro commerciale con negozi, cinema multisala, bar e ristoranti), un cinema IMAX e l'acquario più grande d'Europa, capace di contenere 8.000 pesci e 11 squali in 22 vasche riempite con 6 milioni di litri di acqua di mare.

Il luogo ideale per preparare le gare all'ombra della statua di Cristoforo Colombo, ma soprattutto a due passi da La Rambla in fondo alla quale saranno posti la segreteria di gara dell'America's Cup così come i vari uffici organizzativi e il media center, il tutto a ridosso dei marinai intenti a preparare le imbarcazioni.





CHI HA VINTO L'AMERICA'S CUP? EMIRATES TEAM NEW ZEALAND PUNTA A CONSERVARE IL TITOLO E SFIDA LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Come già osservato nel corso delle regate preliminari andate in scena a Jeddah, i grandi favoriti per la conquista della 37a America's Cup rimangono gli uomini di Emirates Team New Zealand, pronti a difendere il trofeo conquistato nel 2021. L'equipaggio guidato da Bobby Kleinschmit è tornato ad Auckland per allenarsi e preparare i prossimi appuntamenti mettendo in acqua un AC40 molto modificato, in modalità LEQ12.

La squadra oceanica dovrà vedersela innanzitutto con Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver perso la finale nel 2021, è decisa a riscattarsi e conquistare il primo titolo della sua storia. Nonostante gli esordi di Ruggero Tita e Marco Gradoni alla guida dell'A40, la squadra si sta preparando nelle acque di Cagliari con l'obiettivo di presentare un'imbarcazione competitiva guidata da uno skipper di lungo corso come Max Sirena accompagnato con ogni probabilità da James Spithill e Francesco Bruni al timone.

QUANDO SI INIZIA LA 37A AMERICA'S CUP? L'AUTUNNO SPAGNOLO E IL SOGNO DI RIVEDERE L'ITALIA IN FINALE

Dopo una prima fase dedicata alle regate preliminari a fine agosto e alla Louis Vuitton Cup a cavallo fra settembre e ottobre, arriverà quindi il momento dell'America's Cup con New Zealand che proverà a difendere il titolo. Per alzare al cielo il trofeo bisognerà imporsi in sette prove sulle tredici in programma dal 12 al 21 ottobre con l'Italia che sogna un ritorno dopo le sconfitte patite nel 1992 dal Moro di Venezia, nel 2000 e nel 2021 da Luna Rossa. L'equipaggio composto da Ruggero Tita (campione olimpico e del mondo nei Nacra 17, in coppia con Caterina Banti), Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha dimostrato di tener testa al team proveniente dalla Nuova Zelanda e si appresta a vivere un intenso autunno con il rientro probabile James Spithill e Francesco Bruni al timone e la sapiente regia di Max Sirena in qualità di skipper.

DOVE GUARDARE L'AMERICA'S CUP? MEDIASET E LA DIRETTA DELLE REGATE

Dopo 173 anni di storia, la Coppa America ha conservato intatto il suo fascino tanto da attirare fan da tutta Italia, ma non solo. Per osservare da vicino le imprese di Luna Rossa basterà collegarsi con i canali Mediaset dove verranno trasmesse tutti gli appuntamenti che animeranno la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno della vela mondiale.