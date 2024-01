America's Cup, quando si gareggia? Luna Rossa scalda i motori per l'appuntamento più ambito dell'anno

VELA

I sei team in gara si affronteranno a Barcellona dal 22 al 25 agosto prossimi prima di dare vita a partire dal 29 alla Louis Vuitton Cup

L'America's Cup è il trofeo ambito del mondo velistico. Dal 1851 a oggi il trofeo ha attirato i "lupi di mare" di tutto il mondo dando vita a sfide che hanno fatto la storia dello sport internazionale. Dopo l'assaggio vissuto durante la tappa di Jeddah lo scorso dicembre, l'attenzione sarà tutta rivolta sulla sfida fra gli azzurri di Luna Rossa Prada Pirelli e i detentori del titolo Emirates Team New Zealand che metteranno per la prima volta in acqua i nuovi AC75, Un duello che prenderà il via il prossimo agosto a Barcellona e che, in Italia, ma non solo, sposterà l'attenzione sugli skipper più noti del globo.

Dove si svolge l'America's Cup 2024? Il ritorno della Spagna e la prima volta di Barcellona

Il rapporto fra la Spagna e la Coppa America di vela si è consolidato nel corso degli ultimi anni. Attorno alla fine degli Anni Duemila, la celebre competizione si è svolta per due volte nelle acque di Valencia, terreno di caccia preferito da Alinghi. Dopo il successo del 2003 ad Auckland su Black Magic, gli svizzeri hanno deciso di spostare la sfida nel Mare delle Baleari dove si sono imposti nel 2007 su New Zeland, mentre nel 2010 hanno dovuto cedere il passo al BMW Oracle Racing guidato da James Spithill. Per Barcellona si tratterà invece di un esordio che fa seguito alle regate preliminari andate in scena a Vilanova i la Geltru lo scorso settembre.

Come funziona l'America's Cup? Agosto e l'avvio con le regate preliminari

Ad aprire il calendario dell'America's Cup saranno le regate preliminari in programma dal 22 al 25 agosto che vedranno il ritorno degli AC75 (America's Cup Class 75), imbarcazioni monoscafo a vela di lunghezza 75 piedi (23 m) già presenti nel 2021. Come già accaduto in Arabia Saudita, il programma prevede lo scontro fra tutti e sei i team in gara che avranno modo di raccogliere importanti riguardanti i nuovi mezzi.

Quando inizia la Louis Vitton Cup? I due Round Robin a inizio settembre e l'ultimo appuntamento per la Defender prima della finale

Come previsto dal Protocollo, il passo successivo riguarda la Louis Vitton Cup che apre la corsa a un posto per la 37a America's Cup. Ad aprire il programma della manifestazione sarà il doppio Round Robin, previsto a Barcellona dal 29 agosto all'8 settembre prossimi con tutti i team in gara, compreso il Defender che gareggerà contro i Challenger per l'ultima volta prima della finale vera e propria. Le cinque sfidanti si sfideranno in un "testa a testa" e le prime quattro classificate della fase a gironi accederanno alle semifinali; la prima classificata del Round Robin sceglierà la propria sfidante.

Quando si svolgeranno le semifinali della Louis Vitton Cup? Il caldo settembre e la sfida per un "posto al sole" nel mondo della vela

Gli incroci fra Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express entreranno nel vivo a metà settembre quando dal 14 al 19 si svolgeranno le semifinali della Louis Vitton Cup. Con soltanto un equipaggio eliminato durante il Round Robin, Checco Bruni e colleghi si affronteranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) preparandosi alla finale delle Challenger Selection Series dove si inizierà a respirare la tensione legata alla Coppa America.

Quando andrà in scena la finale della Louis Vuitton Cup? L'arrivo di ottobre e la scoperta della sfidante di New Zealand

Per scoprire chi cercherà di strappare la "brocca d'argento" a New Zealand sarà necessario aspettare il mese di ottobre quando si concluderà la Louis Vuitton Cup. Come per le semifinali, l'appuntamento prevede un massimo di nove regate di flotta che si svolgeranno dal 26 settembre al 5 ottobre. Chi si imporrà, avrà modo di far riaccendere quelle emozioni vissute per la prima volta quasi due secoli fa nello specchio d'acqua attorno all’Isola di Wight.

Quando si svolgerà la 37a America's Cup? L'autunno spagnolo e il sogno di rivedere l'Italia in finale

Dopo un mese di stop contraddistinto da allenamenti e test solitari, New Zealand potrà finalmente rimettere la barca in acqua per giocarsi il quinto titolo della propria storia. Per alzare al cielo il trofeo bisognerà imporsi in sette prove sulle tredici in programma con l'Italia che sogna un ritorno dopo le sconfitte patite nel 1992 dal Moro di Venezia, nel 2000 e nel 2021 da Luna Rossa. L'equipaggio composto da Ruggero Tita (campione olimpico e del mondo nei Nacra 17, in coppia con Caterina Banti), Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha dimostrato di tener testa al team proveniente dalla Nuova Zelanda e si appresta a vivere un intenso autunno con il rientro probabile James Spithill e Francesco Bruni al timone e la sapiente regia di Max Sirena in qualità di skipper.

Dove guardare l'America's Cup? Mediaset e la diretta delle regate

Dopo 173 anni di storia, la Coppa America ha conservato intatto il suo fascino tanto da attirare fan da tutta Italia, ma non solo. Per osservare da vicino le imprese di Luna Rossa basterà collegarsi con i canali Mediaset dove verranno trasmesse tutti gli appuntamenti che animeranno la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno della vela mondiale.