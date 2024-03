America's Cup, ma non solo: esordio per la competizione femminile e Under 25 

VELA

La competizione vedrà al via la competizione giovanile a metà settembre, mentre il mese successivo si svolgerà la kermesse femminile

America's Cup, le foto del day 2 di regate preliminari a Gedda











































© media.americascup.com 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'America's Cup è pronta a compiere 173 anni di vita, tuttavia è decisa a presentare nelle acque di Barcellona una serie di novità. In questo caso non si tratterà di rivoluzioni tecniche, ma dell'apertura a nuove categorie grazie all'introduzione della competizione femminile e di quella giovanile dedicata ai ragazzi fra i 18 e i 25 anni. Due sfide che vedranno protagonista anche Luna Rossa, destinata a firmare nuove pagine nella sua decennale storia.

QUANDO SI SVOLGERA' LA PRIMA EDIZIONE DELLA PUIG WOMEN'S AMERICA'S CUP? A OTTOBRE L'ESORDIO FEMMINILE

Per vedere in acqua le ragazze sarà però necessario attendere ancora qualche mese visto che l'appuntamento con la Puig Women's America's Cup è fissata dal 5 e il 13 ottobre. Si gareggerà con gli AAC40, ovvero un monotipo foiling simile a quello mostrato dai colleghi nelle regate preliminari andate in scena a Jeddah. Le dodici squadre avranno modo di testarsi nello spazio di mare attorno a Barcellona dal 28 settembre al 3 ottobre prima di iniziare con le regate preliminari a partire dal 5 venendo suddivise in due gruppi. Al termine delle prime otto prove, le prime tre squadre di ogni raggruppamento si affronteranno in altrettante regate di semifinale per decidere chi saranno le due finaliste che il 13 ottobre si giocheranno il titolo in una match race.

CHI PARTECIPERA' ALLA PUIG WOMEN'S AMERICA'S CUP? LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SI AFFIDA ALL'ESPERIENZA DI GIULIA CONTI

A differenza del campo maschile, il numero di imbarcazioni che prenderanno parte alla Puig Women's America's Cup è decisamente più elevato a partire da Emirates Team New Zealand che sarà la squadra da battere. A giocarsi il titolo saranno però presenti anche Alinghi Red Bull Racing, NYYC American Magic, Orient Express Racing e Luna Rossa Prada Pirelli che si affiderà all'esperienza di Giulia Conti. La 38enne romana ha preso parte a quattro Olimpiadi nell'Yngling , nel 470 e nella 49erFX femminile prima di aggiudicarsi il posto da timoniere dell'equipaggio italiano insieme a Margherita Porro e Maria Vittoria Marchesini, mentre Giovanna Micol, Maria Giubilei, Giulia Fava e Alice Linussi avranno il compito di svolgere il ruolo di trimmer.

Fra le squadre assenti nella gara maschile spiccano i nomi della spagnola Sail BCN, dell'olandese Dutchsail, della nordamericana AC40 Canada, della tedesca Germany, della svedese Swedish Challenge, dell'australiana Australia Challenge e della britannica Athena Pathway.

QUANDO SI SVOLGERA' LA PRIMA EDIZIONE DELLA YOUTH AMERICA'S CUP? A SETTEMBRE ARRIVANO I GIOVANI

Un po' più breve l'attesa per vedere all'opera i giovani nella Youth America's Cup che saliranno sulle proprie imbarcazioni dal 10 al 15 settembre 2024 per le prove. Le dodici squadre verranno quindi divise in due gruppi per le regate di flotta che prenderanno il via il 17 settembre per un totale di otto prove. A quel punto le prime tre squadre di ciascun raggruppamento avanzeranno alla serie finale di quattro gare che decideranno i due equipaggi che il 26 settembre si giocheranno nella match race la vittoria finale.

CHI PARTECIPERA' ALLA YOUTH AMERICA'S CUP? MARCO GRADONI GUIDERA' LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Come per le donne al via della celebre competizione vi saranno Emirates Team New Zealand, Alinghi Red Bull Racing, NYYC American Magic, Orient Express Racing e Luna Rossa Prada Pirelli a cui si aggiungeranno la spagnola Sail BCN, l'olandese Dutchsail, la nordamericana AC40 Canada, la tedesca Germany, la svedese Swedish Challenge, l'australiana Australia Challenge e la britannica Athena Pathway. Per puntare alla vittoria l'Italia della vela si affida a Marco Gradoni che ha già sbalordito nel corso delle sfide preliminari guidando alla perfezione Luna Rossa. Il 19enne romano non sarà l'unico timoniere trovando il sostegno di Guido Gallinaro, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno, Stefano Dezulian e Rocco Falcone.

CHI HA VINTO L'AMERICA'S CUP? EMIRATES TEAM NEW ZEALAND PUNTA A CONSERVARE IL TITOLO E SFIDA LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Come già osservato nel corso delle regate preliminari andate in scena a Jeddah, i grandi favoriti per la conquista della 37a America's Cup rimangono gli uomini di Emirates Team New Zealand, pronti a difendere il trofeo conquistato nel 2021. L'equipaggio guidato da Bobby Kleinschmit è tornato ad Auckland per allenarsi e preparare i prossimi appuntamenti mettendo in acqua un AC40 molto modificato, in modalità LEQ12.

La squadra oceanica dovrà vedersela innanzitutto con Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver perso la finale nel 2021, è decisa a riscattarsi e conquistare il primo titolo della sua storia. Nonostante gli esordi di Ruggero Tita e Marco Gradoni alla guida dell'A40, la squadra si sta preparando nelle acque di Cagliari con l'obiettivo di presentare un'imbarcazione competitiva guidata da uno skipper di lungo corso come Max Sirena accompagnato con ogni probabilità da James Spithill e Francesco Bruni al timone.

QUANDO SI INIZIA LA 37A AMERICA'S CUP? L'AUTUNNO SPAGNOLO E IL SOGNO DI RIVEDERE L'ITALIA IN FINALE

Dopo una prima fase dedicata alle regate preliminari a fine agosto e alla Louis Vuitton Cup a cavallo fra settembre e ottobre, arriverà quindi il momento dell'America's Cup con New Zealand che proverà a difendere il titolo. Per alzare al cielo il trofeo bisognerà imporsi in sette prove sulle tredici in programma dal 12 al 21 ottobre con l'Italia che sogna un ritorno dopo le sconfitte patite nel 1992 dal Moro di Venezia, nel 2000 e nel 2021 da Luna Rossa. L'equipaggio composto da Ruggero Tita (campione olimpico e del mondo nei Nacra 17, in coppia con Caterina Banti), Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha dimostrato di tener testa al team proveniente dalla Nuova Zelanda e si appresta a vivere un intenso autunno con il rientro probabile James Spithill e Francesco Bruni al timone e la sapiente regia di Max Sirena in qualità di skipper.

DOVE VEDERE LUNA ROSSA? MEDIASET E LA DIRETTA DELLE REGATE

Dopo 173 anni di storia, la Coppa America ha conservato intatto il suo fascino tanto da attirare fan da tutta Italia, ma non solo. Per osservare da vicino le imprese di Luna Rossa basterà collegarsi con i canali Mediaset dove verranno trasmesse tutti gli appuntamenti che animeranno la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno della vela mondiale.