Colpo di scena in America's Cup: Peter Burling lascia Emirates Team New Zealand, Luna Rossa sulle sue tracce

"Le discussioni tra il management del team e Burling sono in corso da Barcellona, ​​ma non è stato possibile raggiungere un accordo. Con l’America’s Cup che si sta configurando come una competizione a cicli più regolari, i requisiti per i membri del team stanno cambiando - ha sottolineato Emirates Team New Zealand in un comunicato -. Con l’equilibrio tra progettazione, simulazione, costruzione della barca, test e finestre di regate sempre più ridotte, l’integrazione dei velisti chiave con il team di progettazione diventa più critica che mai".