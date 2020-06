Andrè The Giant: a Milano KO anche gli arbitri!

Gli anni '80 sono d'oro per il wrestling. Tanto che Milano riempie il 2 aprile 1988 il PalaTrussardi per una serata presentata e commentata da Dan Peterson. Vediamo in azione uno dei wrestler più famosi, André The Giant, francese alto 2 metri e 24, che piega la resistenza di Jim Duggan prima di assalire selvaggiamente anche gli arbitri. Il pubblico non ci sta e urla "Hogan!, Hogan", il nome del rivale numero uno del gigante, un personaggio molto amato dalle folle. Tutto quanto faceva spettacolo e gli show avevano grande seguito anche in tv. André The Giant morirà nel 1993 stroncato da un arresto cardiaco.