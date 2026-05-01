Zverev: "Sinner è il migliore al mondo ma gli darò battaglia. Se guardo i precedenti... "

01 Mag 2026 - 23:15
6)  ZVEREV – 32.296 © Getty Images

6)  ZVEREV – 32.296 © Getty Images

Sarà Alexander Zverev l'avversario di Jannik Sinner nella finalissima al Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria su Blockx, il tedesco si è soffermato sullo scontro di domenica contro il campione azzurro: "Potrebbe vincere il quinto Masters 1000 di fila, ma non penso senta la pressione - ha detto il 29enne -. Quando sei numero uno al mondo sei sotto pressione tutti i giorni. Di base lui è una persona rilassata, in questo momento gioca a tennis in maniera molto facile. L'ho battuto 4 volte in passato? Sì, ma negli ultimi 8 incroci invece ho perso sempre. Adesso è il migliore al mondo, io proverò solo a dargli battaglia". 

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