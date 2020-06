Zanardi, il figlio Niccolò: "Forza papà, ti aspetto, torna presto"

Anche Niccolò Zanardi si unisce al coro dei messaggi di sostegno per il padre. E lo fa sul suo profilo Instagram, dove non postava immagini da 5 anni. "Forza papà, torna presto, ti aspetto", ha scritto il 22enne, pubblicando una foto di Alex sorridente e condividendo il dolore della sua famiglia dopo il terribile incidente in handbike di Siena. Un gesto che online ha attirato l'attenzione di tante persone e innescato un'ondata di solidarietà nei confronti del ragazzo.