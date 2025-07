Milano Cortina: aggiudicati lavori per restauro trampolino Olimpiadi 1956

Sono stati aggiudicati oggi i lavori per il restauro del trampolino di Cortina d'Ampezzo, simbolo dei primi Giochi invernali ospitati dall'Italia nel 1956. Le attività riguarderanno il restauro, comprensivo quindi del consolidamento statico sia del trampolino sia delle tribune e la costruzione nuovo edificio polifunzionale per un totale di 300 giorni. "L'intervento sul trampolino e il 'grezzo' dell'edificio verranno conclusi entro l'evento olimpico, mentre le tribune e le finiture dell'edifico verranno completati dopo i Giochi. Costruito nel 1955, all'epoca era considerato il trampolino per il salto con gli sci più avanzato al mondo ed è stato il simbolo delle Olimpiadi Invernali del 1956", si legge in una nota di Simico, Società Infrastrutture Milano Cortina, che "oggi ha l'onore e la responsabilità di restituirgli vita con un restauro rispettoso della forma originaria, rendendolo sicuro in vista di Milano Cortina 2026. Saranno riportati i colori originali: il rosso rubino delle bordature metalliche, il bianco puro della struttura, il rosa della dolomia illuminata dal sole e il blu cielo per i parapetti". "Con questo progetto non restauriamo solo cemento armato: restituiamo memoria, restituiamo sogni a Cortina e a tutta l'Italia" ha detto l'ad di Simico, Fabio Saldini.