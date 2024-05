Xiaomi assieme a Red Bull per la competizione "Can You Make It?"

dal 28 maggio

L'avventurosa gara attraverso l'Europa partirà il 28 maggio da Copenaghen con arrivo a Berlino

© Ufficio Stampa Xiaomi è entusiasta di annunciare la global partnership con l'attesissima edizione 2024 di "Red Bull Can You Make It?", che prenderà il via oggi e culminerà al traguardo di Berlino il 28 maggio, riunendo viaggiatori di tutto il mondo in un’avventurosa gara attraverso l'Europa. “Red Bull Can You Make It?” mette in competizione squadre di amanti del brivido e dell’avventura, che devono riuscire a raggiungere il traguardo di Berlino, partendo da Copenhagen, utilizzando come ‘moneta di scambio’ solo lattine di Red Bull, per tutto ciò di cui hanno bisogno partendo dal cibo fino all'alloggio e ai trasporti. Ad accompagnare questo viaggio all’avventura, gli smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Series. Durante il viaggio, i partecipanti documenteranno le loro esperienze e sfrutteranno al massimo le potenzialità di Redmi Note 13 Series, portando a termine una serie di sfide lungo il percorso.

In particolare, la campagna prevede quattro Xiaomi WildCard Teams, ciascuno composto da tre content creator provenienti da diversi Paesi:

-Western Europe | "Endurance All Stars": Rick Azas, Alfonso Santaella e Brazocrew, provenienti da Germania, Spagna e Italia.

-CEE & Nordics | "The Pro Photographer": Ivan Magla, Iustin Petrescu, Daniel Rykr da Croazia, Romania e Repubblica Ceca.

-Medio Oriente | “The icons": Fatih Yasin, Bilal Hanci, Atakan Özyurt dalla Turchia

-Africa | "The Hyper Chargers": Christine Nagy Adel Sadek, Andrew Wadid, Craig Graham Howes dall'Egitto e dal Sudafrica.

Questi team trasmetteranno lo spirito del brand Xiaomi e utilizzeranno al massimo le funzionalità di Redmi Note 13 Series, valorizzando l'impressionante fotocamera da 200MP attraverso la creazione di contenuti iconici. Inoltre, la ricarica ultra-rapida HyperCharge da 120W e il grado di protezione IP68 saranno fondamentali per aiutare i content creator nell’affrontare le varie sfide nel corso della gara.

"Siamo orgogliosi di unire le forze con ‘Red Bull Can You Make It?’ in occasione di questo evento straordinario" - ha dichiarato Daniel Desjarlais, Director of Communications di Xiaomi International. "Red Bull Can You Make It? incarna lo spirito di avventura, resilienza e innovazione che rappresenta appieno i valori di Xiaomi di ispirare e promuovere i giovani in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di scoprire come i team utilizzeranno i nostri smartphone Redmi Note 13 Series per superare le sfide e condividere le loro incredibili storie".