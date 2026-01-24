Wikiloc Annual Report: Italia, un grande "parco naturale diffuso"

Wikiloc è una piattaforma pensata per chi vuole registrare, seguire e condividere percorsi outdoor in modo semplice e affidabile. Le funzionalità base sono disponibili gratuitamente su sito e app e permettono di scoprire nuovi itinerari, caricare i propri percorsi e scaricare le mappe offline. Le funzionalità avanzate, come la Navigazione dei percorsi di altri membri della community, l’Invio dei percorsi al dispositivo GPS, l’Identificatore di Cime, il Pianificatore di Percorsi, le Mappe 3D sono disponibili con Wikiloc Premium, che può essere provato gratuitamente per i primi quattordici giorni. Il 2025 ha portato con sé nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza ancora più personalizzabile e d’ispirazione, sia durante l’uscita sia nella fase di pianificazione.