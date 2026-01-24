Wikiloc Annual Report: Italia, un grande "parco naturale diffuso"
L'app di navigazione outdoor racconta l'attività all'aria aperta nel nostro Paese per il 2025, Dolomiti protagoniste incontrastatedi Stefano Gatti
© @josugallarta/Wikiloc
Puntuale come ogni anno, anche nel 2026 arriva l’Annual Report di Wikiloc che fotografa ogni singolo aspetto delle attività outdoor in Italia per l'anno appena trascorso e in particolare le scelte dei nostri connazionali (e degli amanti del Bel Paese in vista da ogni angolo del pianeta) in tema di sport e attività ricreative all'aria aperta, con particolare riferimento agli itinerari preferiti per correre, pedalare o semplicemente camminare e muoversi in natura, seguendo ritmi di vita sani e virtuosi.
La piattaforma globale di riferimento per chi ama scoprire e condividere percorsi all’aria aperta ha infatti presenta il nuovo rapporto annuale dedicato all’Italia, una delle nazioni più attive e appassionate dell’intera community mondiale. Il report realizzato dall'app lanciata ormai vent'anni fa nella città catalana di Girona (Spagna) prende in considerazione e analizza i percorsi caricati in Italia nel 2025, insieme ai tracciati seguiti tramite app, scaricati o inviati a dispositivi GPS. Solo nei dodici mesi dello scorso anno sono stati condivisi in Italia oltre un milione di nuovi percorsi, che portano a più di sei milioni il totale dei tracciati disponibili nel nostro Paese. A questi si aggiungono oltre due milioni di nuove foto (su un totale di dieci milioni, solo in Italia) condivise dagli utenti camminatori, runners o ciclisti per raccontare paesaggi, rifugi, cime e dettagli lungo i sentieri.
Ne emerge una fotografia chiara: il Bel Paese si conferma un grande “parco naturale diffuso”, vissuto in ogni stagione e con attività molto diverse tra loro, nel cui ambito però è in particolare un "teatro d'operazioni" a raccogliere - anno dopo anno - applausi e preferenze a scena aperta: quello delle Dolomiti.
© @sergio foncea fayanas/Wikiloc
I PERCORSI PIÙ POPOLARI IN ITALIA NEL 2025
Secondo i dati raccolti da Wikiloc, il podio dei percorsi più popolari in Italia nel 2025 è dominato dalle montagne, in particolare appunto dalle Dolomiti che caratterizzano il paesaggio alpino di Veneto eTrentino-Alto Adige. Al primo posto si conferma anche per i 2025 l’itinerario che da Passo Tre Croci porta al Lago di Sorapis (Veneto), uno dei laghi alpini più scenografici e meta amatissima da chi cerca panorami indimenticabili. Sul secondo gradino del podio troviamo il Sentiero Adolf Munkel in Val di Funes (Alto Adige), che permette di camminare ai piedi delle celebri Odle, in uno degli scenari più fotografati dell’intero arco alpino. Chiude il podio il percorso ad anello delle Cinque Torri (sisamo tornati in Veneto): un percorso panoramico che si sviluppa tra guglie rocciose, tracce della Grande Guerra e spettacolari punti di osservazione sulla conca di Cortina d’Ampezzo.
A fotografare un trend ormai consolidato basta guardare anche al 2024: sul gradino più alto del podio c’era già l’itinerario da Passo Tre Croci al Lago di Sorapis, affiancato allora (lasciando in questo caso l'arco alpino) dal percorso che da Campo Imperatore sale verso il Gran Sasso (Abruzzo) e dall’anello attorno alle Tre Cime di Lavaredo. Nel 2025, però, le Dolomiti si fa ancora più marcata, con una "top three" interamente concentrata tra Sorapis, Val di Funes e Cortina d’Ampezzo.
© @Ciarly61/Wikiloc
GLI ITINERARI AL TOP PER CIASCUNA ATTIVITÀ
Oltre ai percorsi più popolari in assoluto, il report di Wikiloc evidenzia anche i tracciati preferiti in Italia nel 2025 per singola attività.
Escursionismo: ancora una volta l’escursionismo ha un ruolo centrale. Il percorso più popolare per questa attività è lo stesso che guida la classifica generale, il tracciato dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis (Veneto).
Trailrunning: per quanto riguarda la corsa in natura e sui sentieri il percorso più popolare è il Naturalmente Vittorio Veneto Ridges Trail 2025 - 20 km (Veneto), un anello panoramico tra crinali e colline attorno a Vittorio Veneto.
Running: tra i percorsi dedicati alla corsa, il tracciato più popolare si conferma quello della 100 km del Passatore (Toscana ed Emilia-Romagna), la storica ultramaratona che collega Firenze a Faenza e che continua a ispirare chi ama le lunghe distanze.
Mountain Bike: per chi pedala off-road, l’itinerario più seguito è anche quest’anno Il Grandioso Anello di Ridracoli (Emilia-Romagna) nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un percorso lungo e impegnativo che unisce salite, sterrati e grandi foreste.
Ciclismo su strada: il percorso più seguito è il celebre Sellaronda (Trentino Alto-Adige e Veneto), un anello che tocca alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. Nel 2024, invece, a dominare la classifica era stato il Passo dello Stelvio, con la salita in vetta alle preferenze: partenza e arrivo a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, e passaggio al Passo Umbrail sulla via del ritorno.
© @simone ravasi/Wikiloc
LE REGIONI ITALIANE PIÙ ATTIVE NELLA CONDIVISIONE DI NUOVI PERCORSI
Guardando alla distribuzione geografica dei nuovi tracciati, nel 2025 le tre regioni italiane con il maggior numero di nuovi percorsi condivisi su Wikiloc sono Lombardia, Veneto e Toscana
Lombardia: è una delle regioni più dinamiche per l’outdoor, tra laghi, prealpi e grandi massicci. Tra i percorsi più seguiti spicca l’itinerario che dai Piani Resinelli porta al Rifugio Rosalba.
Veneto: dalle Dolomiti Bellunesi alla Laguna Veneta, questa regione conferma il proprio ruolo centrale nell’outdoor italiano. Il percorso più popolare è, ovviamente, quello verso il Lago di Sorapis.
Toscana: tra crinali appenninici, colline e foreste, la Toscana continua ad attirare chi ama le attività outdoor. Fra i percorsi simbolo del 2025 c’è il Doppio Anello alla Verna.
© @Lionel57/Wikiloc
I LUOGHI PIÙ FOTOGRAFATI IN ITALIA NEL 2025
L’Annual Report di Wikiloc analizza i luoghi più fotografati in Italia nel 2025 dagli appassionati di percorsi outdoor. Ne emerge che i cinque luoghi più immortalati in Italia da chi ha registrato itinerari all'aria aperta sono Rifugio Auronzo, Rifugio Lavaredo, Rifugio Vajolet, Rifugio Locatelli e Rifugio Scoiattoli, che raccontano l’amore della community per i rifugi alpini e per alcuni tra gli scenari più celebrati delle Dolomiti, oltre a confermare i risultati dello scorso anno. Nel complesso, nel 2025 in Italia sono state condivise più di due milioni di foto, a testimonianza di quanto i luoghi vengano vissuti intensamente anche dal punto di vista visivo e fotografico.
LE ATTIVITÀ PIÙ AMATE IN ITALIA NEL 2025
Per quanto riguarda le attività che hanno registrato il maggior numero di nuovi percorsi in Italia nel 2025, tra le ottanta disponibili sulla piattaforma, troviamo le attività a piedi come escursionismo e camminata, quelle in bicicletta (mountain bike, ciclismo su strada ed e-bike) e infine quelle legate alla corsa: dalla quella su strada al trailrunning. Anche le attività invernali trovano spazio nell’Annual Report di Wikiloc. Il percorso su neve più popolare in Italia nel 2025 su Wikiloc è infatti l’itinerario con le ciaspole al Rifugio Sebastiani da Campo Felice, nel Parco regionale Sirente Velino e Monti della Duchessa (Abruzzo). Un tracciato che unisce salita progressiva, ambienti d’alta quota e panorami ampi, a conferma del crescente interesse per le attività invernali.
© @Robi_Fro/Wikiloc
UNA COMMUNITY GLOBALE IN CRESCITA
Dietro questi numeri c’è una community globale che continua a crescere. Nel 2025 la community di Wikiloc ha superato i diciannove milioni di membri nel mondo, ognuno con il proprio modo di vivere la natura, ma tutti accomunati dalla voglia di condividere percorsi, esperienze e informazioni utili.
WIKILOC FOR THE PLANET: DIECI ANNI DI IMPEGNO
Da un decennio Wikiloc destina una parte dei ricavi a organizzazioni che lavorano per la tutela dell’ambiente e il benessere delle comunità che vivono nei territori naturali. In questo periodo sono state sostenute cento organizzazioni impegnate in progetti concreti per la natura e per le persone. Ogni abbonamento Premium contribuisce a questo impegno, trasformando i percorsi seguiti sulla piattaforma in un supporto reale a chi protegge il pianeta.
© @sofline/Wikiloc
ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA CON WIKILOC
Wikiloc è una piattaforma pensata per chi vuole registrare, seguire e condividere percorsi outdoor in modo semplice e affidabile. Le funzionalità base sono disponibili gratuitamente su sito e app e permettono di scoprire nuovi itinerari, caricare i propri percorsi e scaricare le mappe offline. Le funzionalità avanzate, come la Navigazione dei percorsi di altri membri della community, l’Invio dei percorsi al dispositivo GPS, l’Identificatore di Cime, il Pianificatore di Percorsi, le Mappe 3D sono disponibili con Wikiloc Premium, che può essere provato gratuitamente per i primi quattordici giorni. Il 2025 ha portato con sé nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza ancora più personalizzabile e d’ispirazione, sia durante l’uscita sia nella fase di pianificazione.
Tra le ultime release, Wikiloc ha lanciato l’Identificatore di Cime con Realtà Aumentata. Basta puntare la fotocamera verso le montagne circostanti per scoprire in tempo reale i dettagli del paesaggio: nomi e altitudini delle vette più note, ma anche di quelle meno conosciute, per leggere l’orizzonte con un colpo d’occhio.
Con “Luogo del Giorno”, ogni giorno nella sezione Esplora dell’app Wikiloc mostra un luogo da scoprire, selezionato tra quelli più apprezzati dalla community. Ogni destinazione include anche suggerimenti di percorsi per raggiungerlo. In più, è disponibile un widget da aggiungere alla schermata Home del telefono, per vedere quotidianamente i luoghi in evidenza senza nemmeno aprire l’app.
© @Andrea P/wWikiloc
Per gli amanti della corsa in montagna, il Pianificatore di Percorsi si arricchisce con una nuova attività dedicata al trailrunning, per creare itinerari personalizzati direttamente da app o da sito. La funzionalità utilizza i tratti più popolari dei percorsi creati da altri membri della community, aiutando a costruire tracce ad hoc per chi corre.
L’Italia continua a essere uno dei Paesi più attivi e vivaci della community, con milioni di percorsi che raccontano montagne, colline, coste, parchi, borghi e città. Un archivio vivo e in continua evoluzione, costruito ogni giorno da chi sceglie di condividere il proprio modo di stare all’aria aperta.
© @Borgo57/Wikiloc