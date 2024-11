Viaggio al centro dell'Italia: la traversata appenninica di Andrea Lanfri

Partito da Solopaca (comune della Campania in provincia di Benevento), come altrettanti GPM di un “tappone” appenninico, Andrea ha scalato il Monte La Meta, il Monte Amaro, il Corno Grande (Gran Sasso) e il Monte Sirente, immergendosi in panorami spettacolari e facendo tappa in borghi storici come quelli Popoli e città ancora largamete a misura d'uomo come Pescara. Oltre quattrocento i chilometri percorsi in sella, dodicimila i metri di dislivello superati lungo un viaggio “condito” da una certa dose di improvvisazione, a seconda dell’ispirazione del momento.