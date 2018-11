Vela, presentata la Prada Cup a Montecarlo

30/11/2018

Il capoluogo sardo da qualche anno è il quartier generale di Luna Rossa, che gareggia sotto il guidone del Circolo della vela Sicilia di Palermo. Le World Series dovrebbero essere in tutto sei, anche se una potrebbe saltare: due nel 2019 (una è in bilico), tre nel 2020, una nel 2021 e farà da antipasto alla Prada Cup. Attualmente i team regolarmente iscritti sono: Luna Rossa Challenge - il primo sfidante ufficiale -, American Magic, Ineos UK e naturalmente il 'defender' Emirates Team New Zealand.



Essendo scaduti i termini per l'iscrizione, ci si chiede adesso se si possa ancora entrare in gioco o meno. E a tal proposito la Stampa riferisce due versioni diverse: secondo fonti neozelandesi non sarebbe possibile, salvo una decisione del defender e del Challenger of record imperniata su un cambio del protocollo delle regole. La pensa diversamente, invece, patron Bertelli: "Ci si potrà iscrivere anche dopo, sino al 31 dicembre 2018, pagando un ulteriore milione di dollari e senza cambiare il protocollo. Perché se cambi per uno poi vale per tutti".



Gli altri challenger potrebbero essere due o tre in più degli attuali: si parla, come riferisce sempre la Stampa, di un secondo team Usa e di un secondo team italiano facente capo a Pasquale Cataldi, ceo e partner di Altus Srl e chairman del board del fondo maltrese BitBull Fund. Oltre a loro potrebbero iscriversi anche un team olandese e uno norvegese.