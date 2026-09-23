LA PARTNERSHIP

Tecnica, competizione e l'obiettivo oltre il confine del possibile: North Sails per Ferrari Hypersail

Dopo l'annuncio della collaborazione, il nuovo capitolo della sinergia è il lancio ufficiale della North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection

23 Set 2026 - 17:30
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"Da subito è stato un legame molto naturale perché i valori dei due brand sono gli stessi: la ricerca della performance e dell'innovazione. Anima tecnica, competizione, voglia di vincere e di spostare il limite in avanti". Luca Delfino, Chief Commercial Officer, di North Sails spiega così la partnership con il team Ferrari Hypersail per la veleria e per l'abbigliamento tecnico e il lancio ufficiale della North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection. Una collezione che nasce dalla capacità di immaginare ciò che ancora non esiste e di guardare al futuro trasformando la ricerca di innovazione e performance appunto in strumenti per spingersi oltre l'orizzonte di ciò che oggi è conosciuto. "La sfida e l'obiettivo di fare qualcosa di unico fa parte del nostro Dna e di quello di Ferrari - ha proseguito Luca Delfino - I nostri tecnici e gli ingegneri aerodinamici di Ferrari Hypersail lavorano fianco a fianco per trasformare la ricerca in soluzioni concrete. Dalla vela all’abbigliamento, ogni innovazione nasce con un obiettivo preciso: spostare sempre più avanti il confine di ciò che è possibile. La North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection è l’espressione di questo principio: nasce per la performance estrema e la porta nel quotidiano, trasformando ogni traguardo in un nuovo punto di partenza". 

"Ferrari Hypersail è un prototipo di 100 piedi quindi una barca di 30 metri, qualcosa di completamente nuovo nella vela - le parole di Enrico Voltolini, velista di caratura internazionale e attuale Project Leader di Ferrari Hypersail, cui si sono aggiunti i primi nomi dell’equipaggio, Giulia Conti e Shannon Falcone - Ha peculiarità che non si sono mai viste nel mondo oceanico. Le carattetistiche di Ferrari Hypersail si riflettono nel vestiario che avremo a bordo perché staremo chiusi all'interno e saremo fuori in coperta per pochissimi momenti, cambi si vela o soluzione di problemi. Farà molto caldo quando passeremo l'Equatore o ci sarà poco vento. Con North Sails è una sfida estrema anche sotto questo punto di vista". "L'obiettivo della barca è il record del giro del mondo, chiamato Jules Verne - ha annunciato Voltolini, aggiungendo che "la barca è autosufficiente dal punto di vista energetico".

Il legame tra North Sails e Ferrari Hypersail prende forma anche nel racconto visivo della collezione. La campagna della North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection è stata realizzata in una location simbolo della ricerca e dell’innovazione: la Galleria del Vento Ferrari di Maranello, dove i membri del team diventano protagonisti di un racconto che unisce performance, design e identità. Una scelta che va oltre il semplice contesto fotografico. La Galleria del Vento rappresenta infatti uno dei luoghi simbolo della ricerca ingegneristica Ferrari, dove tecnici e aerodinamici studiano il comportamento dell’aria sulle vetture di Formula 1 e sviluppano soluzioni applicate anche al progetto Hypersail.

La North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection trasferisce l'esperienza maturata nelle regate oceaniche in un'estetica contemporanea e urbana, per chi è sempre in movimento e affronta ogni giornata come una nuova sfida. Capi nati per la performance ma progettati per la vita di tutti i giorni: l'espressione di una tecnologia che trova nella quotidianità il suo nuovo territorio di esplorazione. 

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