Tecnica, competizione e l'obiettivo oltre il confine del possibile: North Sails per Ferrari Hypersail

"Da subito è stato un legame molto naturale perché i valori dei due brand sono gli stessi: la ricerca della performance e dell'innovazione. Anima tecnica, competizione, voglia di vincere e di spostare il limite in avanti". Luca Delfino, Chief Commercial Officer, di North Sails spiega così la partnership con il team Ferrari Hypersail per la veleria e per l'abbigliamento tecnico e il lancio ufficiale della North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection. Una collezione che nasce dalla capacità di immaginare ciò che ancora non esiste e di guardare al futuro trasformando la ricerca di innovazione e performance appunto in strumenti per spingersi oltre l'orizzonte di ciò che oggi è conosciuto. "La sfida e l'obiettivo di fare qualcosa di unico fa parte del nostro Dna e di quello di Ferrari - ha proseguito Luca Delfino - I nostri tecnici e gli ingegneri aerodinamici di Ferrari Hypersail lavorano fianco a fianco per trasformare la ricerca in soluzioni concrete. Dalla vela all’abbigliamento, ogni innovazione nasce con un obiettivo preciso: spostare sempre più avanti il confine di ciò che è possibile. La North Sails per Ferrari Hypersail Replica Collection è l’espressione di questo principio: nasce per la performance estrema e la porta nel quotidiano, trasformando ogni traguardo in un nuovo punto di partenza".