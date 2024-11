La vela tricolore presenta la Red Bull Italy SailGP Team: presentata la squadra di James Spithill e Ruggero Tita

Dopo una lunga attesa, la vela italiana è pronta a sbarcare in SailGP. In vista dell'Emirates Dubai Sail Grand Prix, primo appuntamento del circuito in programma il 23 e il 24 novembre prossimi, è stato ufficialmente presentato il Red Bull Italy SailGP Team, formazione fondata da James Spithill e guidata da Ruggero Tita. L'ex timoniere di Luna Rossa ha lavorato a lungo per creare una squadra che potesse unire l'esperienza di atleti del calibro del campione olimpico e giovani come Giulia Fava, tutti provenienti dall'esperienza in America's Cup.