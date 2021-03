Luna Rossa, si comincia: "Pronti a dare il massimo"

AMERICA'S CUP

Max Sirena: "Bisogna essere migliori di loro"

"Finalmente possiamo dire di essere in Coppa America. Abbiamo affrontato un lungo percorso con alti e bassi, durante questi ultimi mesi, e siamo felici di aver vinto la PRADA Cup e di aver smarcato uno dei nostri obiettivi, quello di regatare contro il Defender. Tutto il team è molto concentrato sulle regate. È un momento importante per il team e rappresenta il risultato di questi ultimi tre anni di lavoro". Così Max Sirena, Skipper e Team Director del team Luna Rossa Prada Pirelli a poche ore dall'inizio della finale di America's Cup. Luna Rossa-New Zealand, una sfida firmata Dainese





















































































"Abbiamo dimostrato di non arrenderci mai, anche quando ci davano per spacciati. Adesso dobbiamo dare il meglio senza dimenticare quale è il nostro obiettivo principale - ha aggiunto - e perché siamo qui. È ovvio che quando sei in una finale di Coppa America può succedere di tutto perché non stai facendo una regata qualsiasi, ti scontri contro i migliori e per battere i migliori devi essere migliore di loro".