La grande vela sbarca sulle reti Mediaset: ecco la programmazione dell'America's Cup 

VELA

La competizione, in programma dal 22 agosto al 21 ottobre prossimi, sarà visibile in diretta su Canale 20 e Italia 1

Dopo lunghi mesi di preparazione, l'America's Cup è pronta ufficialmente ad alzare il proprio sipario. La competizione, in programma a Barcellona a partire dal prossimo 22 agosto, sarà visibile sulle reti Mediaset dove andranno in scena tutte le fasi che accompagneranno sino alla finale, prevista nelle acque catalane dal 12 al 21 ottobre.

Vedi anche america's cup America's Cup, presentati i calendari dell'ultima regata preliminare e della Louis Vuitton Cup: esordio con New Zealand per Luna Rossa Ad aprire il programma della rassegna saranno le regate preliminari dove Luna Rossa Prada Pirelli avrà modo di testare il proprio AC75 con i defender di Emirates Team New Zealand dal 22 al 25 agosto con le regate in programma dalle 14 alle 16.30 in onda sul Canale 20.

L'appuntamento anticiperà l'inizio della Louis Vuitton Cup, competizione decisiva per designare la sfidante dei Kiwi e che vedrà inizialmente un primo round robin previsto dal 29 agosto al 1 settembre. Ogni equipaggio affronterà i rispettivi avversari con diretta su Canale 20 dalle 14 alle 16.30 e messa in onda in contemporanea su Italia 1 in occasione delle regate che vedrà protagonista Luna Rossa.

Vedi anche america's cup Da Azzurra alle sfide di Luna Rossa: la vela italiana e il lungo rapporto con l'America's Cup Medesimo discorso per il secondo round robin che andrà in scena dal 3 all'8 settembre, mentre le prime quattro formazioni in classifica si affronteranno nelle semifinali previste dal 14 al 19 settembre con diretta su Canale 20 e simulcast su Italia 1 per Luna Rossa dalle 14 alle 16.30. Orari e medesimo palinsesto anche per la finale della Louis Vuitton Cup quando si deciderà l'avversaria di Emirates Team New Zealand per la conquista della Coppa delle Cento Ghinee. L'appuntamento è programmato dal 26 settembre al 5 ottobre con regate di scena dalle 14 alle 16 eccetto per la prima e l'ultima giornata dove si chiuderà alle 16.30, il tutto in onda su Canale 20 e Italia 1 (quest'ultimo coinvolto soltanto nel caso in cui sia presente Luna Rossa).

Cambio di programma infine per la fase finale dell'America's Cup che consegnerà il trofeo più ambito del mondo velistico. La rassegna, in programma dal 12 al 20 ottobre, sarà in diretta soltanto su Italia 1 dalle 14 alle 16 con prolungamento sino alle 16.30 soltanto nel caso della seconda giornata di regate complice l'appuntamento decisivo della prima edizione della Puig Women America's Cup.