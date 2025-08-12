America's Cup, presentato il regolamento per l'edizione 2027: Peter Burling potrà salire su Luna Rossa

Numerose le novità inserite dall'atto firmato dal Defender e Challenger of Record, Athena Racing: non ci saranno più i cyclors, che verranno sostituiti da batterie, mentre ogni team avrà l'obbligo di inserire nel roster una donna della stessa nazionalità del Paese rappresentato. Sul fronte format si prevede ancora una volta la Louis Vuitton Cup con un round robin in cui verranno disputate non più gare "uno contro uno", ma regate di flotta al fine di velocizzare le operazioni. Da lì emergeranno le quattro squadre migliori che si sfideranno direttamente in semifinali e finali a eliminazione diretta per accedere all'effettiva America's Cup.