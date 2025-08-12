Logo SportMediaset
America's Cup, presentato il regolamento per l'edizione 2027: Peter Burling potrà salire su Luna Rossa

Il protocollo prevede la presenza di due stranieri su cinque membri dell'equipaggio, consentendo così al fuoriclasse neozelandese di partecipare con il sindacato italiano

di Marco Cangelli
12 Ago 2025 - 11:10

L'America's Cup 2027 non smette di riservare sorprese e la dimostrazione arriva dal nuovo regolamento presentato nella mattinata di martedì 12 agosto. L'organizzazione ha stilato un protocollo che prevede la presenza di due stranieri per squadra, dando di fatto il via libera alla presenza di Peter Burling sull'imbarcazione di Luna Rossa Prada Pirelli. Una notizia importante per il sindacato italiano che potrà così contare sul fuoriclasse neozelandese, approdato nel Bel Paese dopo aver vinto con Emirates Team New Zealand il titolo 2024.

Numerose le novità inserite dall'atto firmato dal Defender e Challenger of Record, Athena Racing: non ci saranno più i cyclors, che verranno sostituiti da batterie, mentre ogni team avrà l'obbligo di inserire nel roster una donna della stessa nazionalità del Paese rappresentato. Sul fronte format si prevede ancora una volta la Louis Vuitton Cup con un round robin in cui verranno disputate non più gare "uno contro uno", ma regate di flotta al fine di velocizzare le operazioni. Da lì emergeranno le quattro squadre migliori che si sfideranno direttamente in semifinali e finali a eliminazione diretta per accedere all'effettiva America's Cup.

Coloro che hanno già partecipato alla scorsa edizione, saranno obbligati a utilizzare la medesima imbarcazione con le dovute modifiche, mentre vengono confermate le competizioni dedicate a donne e giovani che nel 2024 videro il trionfo di Luna Rossa. Novità anche nel calendario con Napoli che ospiterà i "giganti del mare" già a partire dal 2026 con tre regate preliminari prima di avvicinarsi all'evento clou con altre prove nella primavera del 2027 a precedere la Louis Vuitton Cup e l'America's Cup in estate

