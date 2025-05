America's Cup, trofei a Napoli per la presentazione della 38esima edizione

ABODI: "CON NAPOLI SCELTO IL LUOGO MIGLIORE"

Durante la presentazione della 38esima edizione dell'America's Cup, che si disputerà nel golfo partenopeo in primavera ed estate 2027, è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi. "Napoli non è stata una scelta secca, ma voluta, pensata e valutata sulla base di ciò che ha e può dare - ha spiegato durante la conferenza -. Non ce ne vogliano quelli che non sono stati selezionati, ma abbiamo scelto il luogo migliore". "Abbiamo scelto questo luogo perché non si può non scegliere il golfo di Napoli e non si può non immaginare quello che succederà a Bagnoli - ha aggiunto Abodi - . Forse questo è stato davvero il binomio vincente, se non ci fosse stato un fattore di debolezza apparente come Bagnoli forse non ce l'avremmo fatta". "Team New Zealand forse ha scelto più il futuro che il presente - ha continuato -. Per Bagnoli abbiamo svolto quasi una funzione di defibrillatore e il suo cuore ha ricominciato a battere. Questo penso che sia il risultato più grande". "Quel luogo riprenderà a essere un luogo di vita, dove poter allenare umanità, socialità, impresa e valore, tutto ciò di cui la città e l'Italia hanno bisogno. E quanto succederà qui sarà una grande opportunità per il Sud e per l'Italia tutta - ha concluso Abodi -. Ancora una volta dimostriamo che è possibile non arrendersi al niente, è nobile non arrendersi all'idea della decrescita felice, è possibile immaginare lo sviluppo sostenibile".