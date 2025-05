Napoli si prepara a vivere la magia dell'America's Cup: "In Italia c'è il vero spirito della vela"

Grande soddisfazione anche per il governo italiano che ha deciso di investire sull'evento tanto da riqualificare l'area di Bagnoli dove saranno presenti le basi per le squadre rendendo Napoli nella nuova capitale della vela mondiale. "La scelta dell'Italia e, in particolare, di Napoli come sede della 38ª edizione dell'America's Cup rappresenta per l'intera Nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi, con l'impegno da parte nostra di allargare i benefici, promuovendo anche iniziative, progetti e misure a supporto dell'educazione e dell'economia del mare. L'assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di una squadra, per la quale ringrazio il Presidente Meloni che è stata ancora una volta decisiva, avendo colto fin dall'inizio il valore strategico di portare in Italia un avvenimento internazionale di così grande impatto, sportivo, sociale, turistico e industriale - ha commentato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a cui si sono aggiunte le parole del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti -. Siamo orgogliosi di annunciare che la 38ª edizione dell'America's Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. Questo prestigioso evento sportivo rappresenta un passo importante nella riqualificazione di un'area che da tempo affronta difficoltà e al cui sviluppo e crescita rimaniamo fermamente impegnati".