America's Cup e vela: La Roche-Posay in campo con la prevenzione solare per gli atleti

Con la combinazione di raggi UV, salsedine, vento e sbalzi termici, l’America’s Cup rappresenta per La Roche-Posay un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Esposta alle condizioni climatiche più estreme, la pelle dei velisti sarà al centro di un innovativo programma di ricerca che permetterà al brand di mettere alla prova la propria expertise senza limiti, sia nell’ambito della fotoprotezione sia in quello della riparazione cutanea.