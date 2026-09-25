America's Cup e vela: La Roche-Posay in campo con la prevenzione solare per gli atleti
La Roche-Posay al fianco del team francese all'America's Cup: al centro la sensibilizzazione e la prevenzione dermatologica per chi pratica sport all'aperto
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Con la combinazione di raggi UV, salsedine, vento e sbalzi termici, l’America’s Cup rappresenta per La Roche-Posay un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Esposta alle condizioni climatiche più estreme, la pelle dei velisti sarà al centro di un innovativo programma di ricerca che permetterà al brand di mettere alla prova la propria expertise senza limiti, sia nell’ambito della fotoprotezione sia in quello della riparazione cutanea.
Attraverso il progetto La Roche-Posay Racing Team, il brand svilupperà protocolli inediti di skincare e fotoprotezione, testati in condizioni di vita reale. Il programma di ricerca contribuirà a spingere ulteriormente l’innovazione tecnologica, garantendo un’efficacia comprovata anche nelle situazioni più estreme.
Grazie al coinvolgimento degli atleti, quotidianamente esposti a condizioni meteorologiche e solari estreme, il brand potrà dimostrare la solidità delle proprie soluzioni più avanzate per la fotoprotezione e la riparazione della pelle in contesti reali.
UN ANNO DI RICERCA SUL CAMPO
Lo studio Living Lab avrà una durata di un anno ed è iniziato nell’agosto 2026 presso il Centro Clinico La Roche-Posay di Chevilly-Larue. Saranno effettuati test mirati direttamente sul campo, prima e dopo le sessioni di allenamento degli atleti.
L’obiettivo è duplice: offrire le migliori soluzioni di fotoprotezione e riparazione della pelle, permettendo agli atleti di concentrarsi esclusivamente sulla propria performance, senza doversi preoccupare della performance della propria skincare routine, e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una rigorosa protezione dermatologica durante la pratica degli sport all’aria aperta.
UN INNOVATIVO STUDIO CLINICO
Un monitoraggio dermatologico inedito: gli atleti ufficiali del team saranno sottoposti a un monitoraggio dermatologico continuativo durante tutto il periodo di allenamento. Dalla ricerca al campo: un approccio rigoroso che combina valutazioni approfondite presso il centro clinico con misurazioni effettuate in condizioni reali, direttamente nei luoghi di allenamento, grazie all’impiego di un innovativo strumento mobile di misurazione. Tecnologie all’avanguardia: l’utilizzo di tecnologie di imaging e strumenti di misurazione di precisione consentirà di analizzare scientificamente l’evoluzione della pelle in seguito all’applicazione di una specifica routine dermocosmetica. La sensibilizzazione al centro del progetto: indicazioni mirate dedicate alla prevenzione e alla protezione dai danni del sole.
«Sono entusiasta che La Roche-Posay partecipi all’America’s Cup, una competizione velica leggendaria. Condividiamo con il team francese i valori di innovazione, performance collettiva e ricerca dell’eccellenza» afferma Alexandra Reni-Catherine, International General Manager di La Roche-Posay. Attraverso questa collaborazione, La Roche-Posay conferma il proprio impegno nel promuovere l'innovazione, portando la ricerca scientifica oltre il laboratorio e validando l'efficacia delle proprie soluzioni anche negli ambienti più estremi.