Sci, Goggia: "Sono in miglioramento, ma molto debilitata e serve tanta pazienza"

"Ushuaia 2026, trasferta breve, intensa e non semplice". Comincia così il post con cui Sofia Goggia rompe il silenzio dopo il rientro forzato dagli allenamenti in Argentina: la campionessa olimpica, come già spiegato dalla Fisi, ha avuto due infezioni virali che l'hanno debilitata fisicamente e dopo la nota della federazione sui social ha spiegato anche lei il cammino verso la guarigione. "Sono molto dispiaciuta di essere stata costretta a tornare prima - scrive la sciatrice - e aver rinunciato a parte della preparazione, anche se sono molto contenta di come sia andata la prima settimana sugli sci. Ringrazio di cuore i medici del Gruppo San Donato e tutti gli specialisti per il prezioso supporto che mi è stato dato da quando sono tornata. Ora che la verità è venuta a galla e abbiamo individuato il problema (ho avuto due infezioni virali che mi hanno procurato sintomatologie particolari), possiamo procedere alla risoluzione ma per farlo bisogna munirsi di tanta pazienza, un po' come sempre. Sono sì in miglioramento - conclude Goggia - ma attualmente anche parecchio debilitata. A presto.. nec recisa recedit".