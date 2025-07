L'Università di Bologna domina il Monaco Energy Boat Challenge e presenta il nuovo motore COMPETR

Il progetto RedWave, reso possibile grazie al finanziamento di MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, trova in realtà le sue radici da molto lontano e in particolare all'interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale come confermato dal professore Giangiacomo Minak, che condivide con il professor Nicolò Cavina la responsabilità scientifica del programma.