MotoGp, Bagnaia: "In Germania occasione per avvicinarsi al vertice"

"Sarà un altro weekend dove proveremo ad avvicinarci ancora. In questa stagione c'è stato uno stop, un momento in cui abbiamo fatto dei passi indietro a Le Mans e Silverstone, dove non ci sono stati progressi. Negli ultimi 3 GP, invece, abbiamo migliorato sempre e da Aragon in avanti siamo tornati a essere più vicini e a lottare per la prima posizione per diversi giri". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp di Germania della MotoGp. "Ci stiamo avvicinando, anche se non nel modo in cui vorrei io: però quest'anno dobbiamo capire che la situazione è questa. Stiamo cercando il modo per farmi sentire più comodo sulla moto, anche se sembra molto complicato. Bisogna guardare il lato positivo - ha aggiunto - l'ultimo weekend è stato positivo dall'inizio alla fine, avevamo il passo per vincere. Bisogna ripartire da lì e provare a lavorare in quella direzione e vedere se qui riusciremo da subito a trovare un buon feeling".