Atletica, Sito chiude i 400 del meeting di Nembro in 46"85 al rientro agonistico dopo l'operazione di ernia inguinale

Luca Sito ha debuttato nella stagione all'aperto sui 400 metri del 28esimo meeting internazionale Città di Nembro, chiudendo la sua prova in 46"85 al quinto posto nella gara vinta dal sudafricano Gardeo Isaacs in 45"41, ma complessivamente tra le tre serie disputate si è piazzato in undicesima posizione. Il 22enne atleta milanese, primatista italiano sulla distanza del giro di pista con 44"75 realizzato agli Europei di Roma 2024 dove ha ottenuto un prestigioso quinto posto nella finale, ma soprattutto due argenti con le staffette 4x400 maschile e 4x400 mista, era reduce da un periodo di ripresa in seguito a un’operazione chirurgica sostenuta l’11 aprile per risolvere una problema legato a un'ernia inguinale. Nella gara valida quale prova Challenger di Continental Tour, il migliore degli italiani è stato Vladimir Aceti quinto globale in 46"40. Sito dopo l'impegno di questa sera dovrebbe partecipare ai Campionati Europei Under 23 di Bergen in Norvegia per i quali è stato convocato sia per il giro di pista che per la 4x400.