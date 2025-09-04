Una Racchetta per la Vita: sport, prevenzione e solidarietà insieme per la salute delle donne

"Anche quest’anno vogliamo celebrare una giornata all’insegna dello sport, della prevenzione e della vicinanza tra persone che condividono esperienze, energie e valori", dichiara la Dott.ssa Galimberti. "Lo sport è uno strumento potente di benessere e un grande alleato della salute. Insieme alla prevenzione, può fare davvero la differenza nella lotta contro i tumori. La partecipazione maschile è un segnale forte: la salute delle donne è una responsabilità collettiva. Prendersene cura significa prendersi cura della società intera."