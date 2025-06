Trilogia alpina: Epis per Millet Cimai, t-shirt d'autore

“Ho messo al centro di questo progetto la montagna. Ho studiato e fatto molte ricerche per restituirne un’immagine fedele, così come si manifesta davanti ai nostri occhi. Nello sviluppo delle illustrazioni ho lavorato molto sulla tipografia proponendo testi che incorniciano la montagna e mi sono concentrato molto anche sul colore, creando una palette dedicata per ciascuna T-shirt. Per i testi ho mantenuto la lingua originale perché espressione pura del territorio proprio come la montagna e in questo l’azienda mi ha seguito. La mia principale fonte di ispirazione è senza dubbio la natura. Amo fare escursioni, andare in bicicletta, fare surf e viaggiare, e così sono sempre alla ricerca di ispirazione scoprendo nuovi luoghi, nuovi colori, nuove atmosfere. Inoltre, gli illustratori contemporanei ispirano il mio lavoro e anche alcuni artisti italiani tradizionali come Antonio Ligabue o Fortunato Depero”.