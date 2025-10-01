Logo SportMediaset
L'APPUNTAMENTO

Torna il grande Wrestling in Brianza, dopo lo straordinario successo estivo di Concorezzo

La stagione sportiva riparte da Carugate sabato 4 ottobre 2025 

01 Ott 2025 - 14:32
© foto da web

© foto da web

Sabato 4 Ottobre 2025 alle 20.30 riparte la stagione sportiva targata Milano Wrestling, e lo farà infiammando il Palasport di Carugate (MI) con 6 incontri esplosivi, tra cui:

- Andres Diamond in cerca della rivincita sul viscido toscano Alex Flash
- L'idolo dei ragazzi Matt Disaster contro il suo allievo Mariosoft, per puntare al Titolo Milano Wrestling
- I Campioni Tag Team "Party Time" alle prese con la sfida internazionale di un team da oltremanica
- Lo spocchioso campione Alberto Borghi costretto a mettere in palio la cintura contro una leggenda del wrestling europeo da oltre 20 anni, Fabio Ferrari!
- Il match femminile tra la selvaggia Jaguar Julie e la biondissima Miss Monica

Pochi posti ancora disponibili, acquistabili su Ticketone a partire da 10 € !
Siete pronti a una serata di grande wrestling alla Maniera di Milano?

 

wresting
brianza

