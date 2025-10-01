Milano-Cortina 2026, gli studenti delle scuole italiane potranno assistere ai Giochi dal vivo

Nell’ambito della collaborazione istituzionale fra il Ministero dell’istruzione e del merito e la Fondazione Milano Cortina 2026, anche a seguito della sottoscrizione nel 2021 del Protocollo di Intesa “per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale legate agli eventi sportivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026”, viene lanciata un’iniziativa congiunta rivolta alle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, con l’obiettivo di offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di partecipare attivamente ai prossimi Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026).