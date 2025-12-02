Torna il grande Wrestling a Milano, con l'evento dell'anno: la Rissa Reale d'Italia 2025!

Sabato 6 dicembre 2025 dalle 20.30 i migliori lottatori della penisola e ospiti da tutta Europa vi lasceranno a bocca aperta e con le corde vocali esauste... Oltre all'attesissima Rissa Reale a 30 partecipanti che incoronerà la stella della stagione 2026, altri tre match Titolati infiammeranno il Palazzetto SG Sport di Arese (MI)! Lo spocchioso campione Alberto Borghi difenderà il Titolo Milano Wrestling contro l'idolo delle folle Mariosoft. I Campioni "Party Time" metteranno in palio i Titoli Tag Team contro Matt Disaster e un compagno a sorpresa.