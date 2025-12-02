Logo SportMediaset

L'INIZIATIVA

Torna il grande Wrestling a Milano, con l'evento dell'anno: la Rissa Reale d'Italia 2025!

L'evento è in programma il 6 dicembre al Palazzetto SG Sport di Arese

02 Dic 2025 - 10:44
© Foto da web

© Foto da web

Sabato 6 dicembre 2025 dalle 20.30 i migliori lottatori della penisola e ospiti da tutta Europa vi lasceranno a bocca aperta e con le corde vocali esauste... Oltre all'attesissima Rissa Reale a 30 partecipanti che incoronerà la stella della stagione 2026, altri tre match Titolati infiammeranno il Palazzetto SG Sport di Arese (MI)! Lo spocchioso campione Alberto Borghi difenderà il Titolo Milano Wrestling contro l'idolo delle folle Mariosoft. I Campioni "Party Time" metteranno in palio i Titoli Tag Team contro Matt Disaster e un compagno a sorpresa.

La bellissima Jaguar Julie metterà in palio il titolo Invictus contro la Ex powerlifter dalla Polonia, Diana Strong. Pochissimi posti ancora disponibili su Ticketone a partire da 10€, il palazzetto è quasi Sold Out!

Siete pronti per un'altra grande serata Milano Wrestling?

wresting
milano

