Tokyo 2020: l'Italia sarà dodicesima nel medagliere

LA PREVISIONE

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, al momento, non sembrano essere a rischio per il coronavirus e allora meglio proiettarsi sui risultati sportivi. L'ha fatto Gracenote, famosa compagnia statunitense sotto l’ombrello della Nielsen Holding, che ha stilato la previsione del medagliere: l'Italia sarà dodicesima con 33 medaglie. Per gli azzurri, circa 300 che parteciperanno, arriveranno 7 ori, 8 argenti e 18 bronzi.

Per il Coni molte aspettative sono riposte in nuoto e scherma, ma occhio anche al karate che può regalare diverse soddisfazioni.

In Giappone è previsto un dominio Usa con 117 medaglie, addirittura 30 in più della Cina pronta a conquistrare il secondo posto. Terzo gradino per la Russia che torna e dovrebbe conquistare 67 medaglie.