Tennis, Wimbledon: Nadal di forza ai quarti, Sousa steso in tre set

08/07/2019

Rafa Nadal conquista per la settima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon . Lo spagnolo batte agli ottavi di finale sul campo centrale il portoghese Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2 in meno di due ore, all’interno di un match il cui esito non è stato praticamente mai in discussione. Nadal parte forte sin dall’inizio, Sousa è spazzato via dal tennis dello spagnolo che in scioltezza arriva tra i migliori otto del torneo.

Prima di questa sfida Nadal e Sousa si erano affrontati altre due volte, ma sulla terra, superficie prediletta da Rafa che infatti non aveva avuto problemi a sconfiggere in entrambe le occasioni il portoghese. Il primo incrocio sull’erba, però, non riserva buone notizie per Sousa che esce agli ottavi di Wimbledon in meno di due ore, travolto da una prestazione fantastica di Nadal di fronte al pubblico del centrale. Lo spagnolo inizia subito il match con l’intenzione di mettere in chiaro le cose: primo game ed è subito break per Rafa che prima risponde con un vincente di rovescio, poi approfitta del rovescio lungo di Sousa e infine conquista il punto su un altro errore da fondo campo dell’avversario. Si torna al servizio del portoghese e Nadal piazza il secondo break di giornata. Passante con il dritto, altri due colpi fuori misura per Sousa che così si trova immediatamente indietro con un pesantissimo 3-0. Serve il quinto game per vedere Nadal che cede un punto all’avversario che si prende gli applausi quasi di consolazione del centrale. La volèe a rete permette allo spagnolo di arrivare sul 5-1, ma un piccolo passaggio a vuoto consente a Sousa di rimanere nel parziale sul 5-2. L’ottavo game viene però concluso da Nadal con il passante, 6-2 in appena 29 minuti.



Si riparte e quel che si vede è identico a quanto già visto. Sousa perde subito il servizio in apertura, con Nadal che trova la riga con il pallonetto, attacca profondo e poi ringrazia il dritto errato del portoghese. Secondo break del set che rischia di arrivare nel quinto game, quando però Sousa mantiene il servizio dopo i vantaggi, annullando due palle break a Nadal. Appuntamento solo rimandato però perché nel settimo game si concretizza il secondo break dello spagnolo, di nuovo Sousa va lungo con il suo colpo e si ritrova sotto 5-2. Il secondo 6-2 arriva come logica conseguenza.



Terzo set in cui Sousa non perde in avvio il servizio, ma subisce comunque un break nel terzo gioco, con Nadal che manda il rovescio sulla linea e allunga di nuovo sul 3-1 con un dritto al corpo di Sousa. Settimo game combattuto, si va ai vantaggi sul servizio del portoghese, Nadal trova l’incrocio delle righe con un super rovescio e poi chiude il match 6-2 con un ace esterno da sinistra. L’avversario ai quarti uscirà dal derby americano tra Sandgren e Querrey.