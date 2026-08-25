Tennis: Djokovic e Sabalenka subito out nel doppio misto

Irritati e sfiduciati, i numeri uno del tabellone non sono più riusciti a rientrare in partita con Siniakova implacabile a rete ad ampliare il vantaggio sul 7-2 e Patten esplosivo e pirotecnico a chiudere i giochi.Ad attendere i numeri uno del mondo, Siniakova e Patten, ai quarti ci saranno i coniugi Monfils, usciti vincitori in due set con un doppio 4-1 contro il duo Alexandra Eala-Felix Auger Aliassime. Il match ha avuto fin dall'avvio un copione ben definito con Svitolina e Monfils in controllo delle operazioni e i rivali costretti ad attendere il terzo game del secondo set per potersi giocare la loro prima chance di break, cancellata da un bel servizio esterno dell'ucraina, preambolo di un epilogo che sarebbe poi giunto di lì a poco e sigillato con un bacio.