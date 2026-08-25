Tennis: Djokovic e Sabalenka subito out nel doppio misto

25 Ago 2026 - 21:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Atterrati in tabellone dalle qualificazioni, i numeri uno del mondo Katerina Siniakova e Henry Patten si confermano tra i team più insidiosi regalando la prima sorpresa del torneo: l'eliminazione delle prime teste di serie del main draw, Aryna Sabalenka e Novak Djokovic, battuti al super tie-break col punteggio di 1-4 4-2 10-2.Dopo un primo set a senso unico, per vedere la prima chance di break per il due anglo-ceco si è dovuto aspettare il quarto game del secondo set: convertita la chance da Patten, da lì in poi il match ha cambiato direzione, con lo stesso Patten a salire in cattedra fino al punto decisivo che ha rimesso in equilibrio il match. Sbarazzatosi del cappellino il serbo, e con la bielorussa sempre più attanagliata dalla tensione, Djokovic prima e Aryna poi sono inciampati in due doppi falli che hanno portano i rivali sul 5-2 per un parziale complessivo di 15 punti a 5.

Irritati e sfiduciati, i numeri uno del tabellone non sono più riusciti a rientrare in partita con Siniakova implacabile a rete ad ampliare il vantaggio sul 7-2 e Patten esplosivo e pirotecnico a chiudere i giochi.Ad attendere i numeri uno del mondo, Siniakova e Patten, ai quarti ci saranno i coniugi Monfils, usciti vincitori in due set con un doppio 4-1 contro il duo Alexandra Eala-Felix Auger Aliassime. Il match ha avuto fin dall'avvio un copione ben definito con Svitolina e Monfils in controllo delle operazioni e i rivali costretti ad attendere il terzo game del secondo set per potersi giocare la loro prima chance di break, cancellata da un bel servizio esterno dell'ucraina, preambolo di un epilogo che sarebbe poi giunto di lì a poco e sigillato con un bacio.

Ultimi video

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:37
Giochi del Mediterraneo: nelle bocce è d'oro il doppio azzurro donne
13:15
MotoGpAragon, Pol Espargaro sostituirà ancora infortunato Vinales in Ktm Tech3
13:01
MotoGp, Di Giannantonio: "Pronto per Aragon, mi sono allenato molto"
12:08
Tennis, Federer agli US Open 7 anni dopo per "ringraziare"
12:08
Giochi del Mediterraneo: oro Italia nelle bocce con l'azzurra Picchio