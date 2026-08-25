Tennis: Djokovic e Sabalenka subito out nel doppio misto

Atterrati in tabellone dalle qualificazioni, i numeri uno del mondo Katerina Siniakova e Henry Patten si confermano tra i team più insidiosi regalando la prima sorpresa del torneo: l'eliminazione delle prime teste di serie del main draw, Aryna Sabalenka e Novak Djokovic, battuti al super tie-break col punteggio di 1-4 4-2 10-2.Dopo un primo set a senso unico, per vedere la prima chance di break per il due anglo-ceco si è dovuto aspettare il quarto game del secondo set: convertita la chance da Patten, da lì in poi il match ha cambiato direzione, con lo stesso Patten a salire in cattedra fino al punto decisivo che ha rimesso in equilibrio il match. Sbarazzatosi del cappellino il serbo, e con la bielorussa sempre più attanagliata dalla tensione, Djokovic prima e Aryna poi sono inciampati in due doppi falli che hanno portano i rivali sul 5-2 per un parziale complessivo di 15 punti a 5.
Irritati e sfiduciati, i numeri uno del tabellone non sono più riusciti a rientrare in partita con Siniakova implacabile a rete ad ampliare il vantaggio sul 7-2 e Patten esplosivo e pirotecnico a chiudere i giochi.Ad attendere i numeri uno del mondo, Siniakova e Patten, ai quarti ci saranno i coniugi Monfils, usciti vincitori in due set con un doppio 4-1 contro il duo Alexandra Eala-Felix Auger Aliassime. Il match ha avuto fin dall'avvio un copione ben definito con Svitolina e Monfils in controllo delle operazioni e i rivali costretti ad attendere il terzo game del secondo set per potersi giocare la loro prima chance di break, cancellata da un bel servizio esterno dell'ucraina, preambolo di un epilogo che sarebbe poi giunto di lì a poco e sigillato con un bacio.