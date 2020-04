Stop Wimbledon, Federer: "Sono devastato"

"Devastato". Roger Federer si descrive così dopo la notizia della cancellazione dell'edizione 2020 di Wimbledon a causa dell'emergenza coronavirus. Il campione svizzero, che sull'erba londinese ha trionfato otto volte - la prima nel 2003, l'ultima nel 2017 in finale contro il croato Marin Cilic - ha una parola sola per esprimere quello che sente. Una grande delusione per Re Roger, reduce da un'operazione al ginocchio destro che gli avrebbe fatto saltare il Roland Garros, con l'obiettivo di recuperare in tempo per Wimbledon a fine giugno. Speranze svanite.