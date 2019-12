Skialp allo stato puro, è tempo di Grande Course

SCIALPINISMO

di

STEFANO GATTI

Inverno è sinonimo di vette innevate, creste aeree e ripide discese in fuoripista. Inverno è sinonimo di La Grande Course. Il circuito internazionale che riunisce le gare più belle e rappresentative dell’arco alpino e della catena pirenaica si prepara a incoronare re e regina della quarta edizione, articolata su due anni consecutivi. Dopo la Pierra Menta ed il Trofeo Mezzalama, i migliori interpreti della specialità e gli amatori che si allenano e gareggiano un inverno intero - quello che sta per avere inizio - in vista delle “grandi classiche” primaverili. Ad attenderli, quattro tappe a dir poco epiche.





Ad alzare il sipario sarà l’Altitoy Ternua in calendario nel weekend del 7 e 8 marzo 2020. La due giorni pirenaica, disegnata su vette rese mitiche da leggendari duelli ciclistici al Tour de France, ha già aperto le iscrizioni e - a breve -proporrà dei pacchetti ad hoc per gli scialpinisti che dovranno muoversi in aereo. Ad alzare ulteriormente l’asticella ci penserà poi il Millet Tour du Rutor Extrême. In questo caso la prima data da segnarsi in agenda è quella del 16 dicembre, quando la segreteria dello Sci Club Corrado Gex aprirà ufficialmente le iscrizioni e - potete contarci - sarà immediatamente caccia al pettorale. Per festeggiare al meglio l’edizione del ventennale del TDR, Marco Camandona ed il suo staff proporranno una quattro giorni estrema (di nome e di fatto) con un prologo inedito sui pendii di La Thuile. Un’occasione unica per vivere in prima persona un evento storico, rivisitato in chiave moderna.



Anche il mese di aprile sarà caratterizzato da due" top events": il recupero dell’Adamello Ski Raid ed il gran finale alla mitica Patrouille des Glaciers in Svizzera. Dopo le abbondanti nevicate dello scorso inverno che hanno costretto per motivi di sicurezza il direttivo dell’Adamello Ski Team ad annullare l’edizione in programma quest'anno, sabato 18 aprile 2020 punti preziosi ai fini della classifica verranno assegnati sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino. Come da tradizione, re e regina della specialità verranno poi incoronati a Verbier al termine di un’estenuante cavalcata alpina in notturna di 57,5 km e 4386 metri di dislivello positivo. La PDG 2020 si correrà nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio ed assegnerà anche il titolo LGC World Championship 2020, riservato alla squadra maschile e femminile più forte sulle lunghe distanze!