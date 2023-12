Senza frusta al trotto per passione e solidarietà, il circuito delle stelle fa tappa a Milano

trotto

© ufficio-stampa La prima corsa del convegno di trotto di mercoledì 20 dicembre all'Ippodromo Snai La Maura di Milano è dedicata alla 12ma edizione della manifestazione itinerante "Stelle di Natale", sfida benefica (in favore delle Marche terremotate e alluvionate) di trotto amatoriale e senza frusta, in segno di rispetto, amore ed empatia per i cavalli ma anche -e forse soprattutto- di intelligenza e aggiornamento culturale e di mentalità, un passo importante verso la sensibilità delle nuove generazioni e verso il mondo esterno, mentre in tante altre occasioni l'ippica insiste nella propria autoreferenzialità, correndo verso il fallimento.

Il Circuito ippico-benefico delle Stelle è una delle rare eccezioni e infatti, fin dalla fondazione del 1988 ha scritto pagine di vero sport, spettacolo, passione e divertimento, oltre che di solidarietà e sensibilizzazione. Per il pubblico e i media c'è anche la curiosità di scoprire personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo, della politica, della moda, del giornalismo e persone della società civile misurarsi in sulky (il sediolo da cui Minnucci "pilotava" Varenne, per intenderci) alla guida dei cavalli al posto dei driver professionisti.

La partenza delle "Stelle di Natale" è fissata per le 12.50 e tra i partecipanti si registrano anche l'esordio di due big dell'equitazione quali il campione internazionale di salto a ostacoli Gian Marco Panini e il commentatore di Eurosport per gli sport equestri Cristian Micheli. Proprio Micheli sarà interprete di uno dei cavalli più attesi, Aesir Selva, anche se tra i favoriti vanno citati anche Vulcan Rodi (guidato da Paolo Chiari), Biscuit del Nord (con l'onorevole Edoardo Fanucci) e Zerouno Mmg affidato alla straordinaria cantante Petra Magoni che potrebbe però dover rinunciare per un piccolo 'infortunio' a una costola e, nel caso, sarebbe pronta a sostituirla un'altra lady molto apprezzata, la vulcanica Elisa Alloro.

Completano il campo Alberto "Caramella" Foà, certamente il più ippico tra i cantautori italiani, gli imprenditori Gianluca Allione e Gianluca Cortellazzi (sponsor con l'azienda di famiglia) e il Presidente della Federazione Artigiani delle Marche Maurizio Piergallini, in trasferta dal fermano proprio per rappresentare il territorio e la propria regione: "La mia cavallina è solo una sorpresa - dice - ma non potevo e non volevo mancare all'appuntamento e anzi approfitto dell'occasione per ringraziare l'Ippodromo per avermi invitato".