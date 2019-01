Sci, SuperG di Kitzbühel: vince Ferstl, Paris terzo

27/01/2019

Quasi non ci crede, Josef Ferstl. Partito con il pettorale numero 1, il tedesco mette in riga tutti i grandi del SuperG. Senza riferimenti, non è facile vincere a Kitzbühel, ma Ferstl ci riesce con una sciata pulita e ordinata, e riesce ad azzeccare la manche perfetta sulla Streif. Per il tedesco è la seconda vittoria in una gara di Coppa del Mondo. Tanti i rimpianti per gli azzurri: Dominik Paris chiude al terzo posto, pagando un errore a inizio prova che lo costringe a dover recuperare. Sul traguardo sono 10 i centesimi che lo separano da Ferstl. Innerhofer finisce nono: due errori gravi gli rovinano una gara che sembrava indirizzata verso il podio.

Paris è dietro anche a Johan Clarey, secondo a 0.08 da Ferstl. Il francese sfiora un successo che poteva essere alla sua portata. Dopo Danklmaier e Odermatt, i pericoli per Ferstl sono finiti: il tedesco può tirare un sospiro di sollievo, e l'abbraccio con Paris racconta di quanto l'altoatesino voglia rendere onore a un avversario che per una volta gli è stato superiore. Tra i big, Kriechmayr sbaglia sul finale e butta via una vittoria che sembrava a portata di mano. Chiude quarto, davanti a Mayer e Kilde. Roger, Pinturault e Sejersted chiudono la top 10 insieme a Innerhofer. Lo svizzero Feuz, leader della discesa libera, non chiude la prova. Tra gli altri italiani, buona la prestazione di Matteo Marsaglia, comunque fuori dalla top 15.