Sci, il dottor Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

"Penso che in quattro, sei settimane, Brignone potrà riprendere la sua attività. Il ginocchio sta meglio di quanto mi aspettassi. C'è una discreta situazione articolare e ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare, anche se non possiamo dare garanzie". Così il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi che ha operato Federica Brignone alla clinica 'La Madonnina' di Milano per la rimozione di placca e viti dal ginocchio sinistro della campionessa.