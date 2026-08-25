Sci, il dottor Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

25 Ago 2026 - 18:28
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"Penso che in quattro, sei settimane, Brignone potrà riprendere la sua attività. Il ginocchio sta meglio di quanto mi aspettassi. C'è una discreta situazione articolare e ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare, anche se non possiamo dare garanzie". Così il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi che ha operato Federica Brignone alla clinica 'La Madonnina' di Milano per la rimozione di placca e viti dal ginocchio sinistro della campionessa.

"La cartilagine è un po' rovinata ma il menisco è abbastanza bello e tutto sommato sono soddisfatto di quello che abbiano trovato - ha detto ancora il chirurgo in un video della Fisi -. Adesso Federica dovrà far guarire tutta la cicatrice, con le varie incisioni fatte sulla cute. Abbiamo anche sollevato un pochino il muscolo. Credo che in qualche settimana potrà ripartire". 

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