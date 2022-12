Sci, Coppa del Mondo: Braathen trionfa per un soffio, il gigante dell’Alta Badia è tutto norvegese  

SCI

Lo scandinavo precede di appena 2 centesimi il connazionale Kristoffersen, terzo lo svizzero Odermatt

© Getty Images Parla norvegese il gigante maschile di Coppa del Mondo in Alta Badia. Primo posto per Lucas Braathen col tempo totale di 2:36.35, appena 2 centesimi di vantaggio sul connazionale Henrik Kristoffersen secondo. Davvero questione di millimetri mentre il terzo gradino del podio va allo svizzero Marco Odermatt, dominatore della classifica generale. Della Vite e De Aliprandini migliori italiani rispettivamente 17esimo e 18esimo.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: strepitoso Mattia Casse, è terzo nella discesa di Val Gardena. Vince Kilde

Solo 2 centesimi di differenza bastano a Lucas Braathen per portare a casa lo slalom gigante dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci maschile. Tempo di 2:36.35 e il norvegese precede davvero per un soffio il connazionale Henrik Kristoffersen, mentre il terzo gradino del podio va allo svizzero Marco Odermatt autore di una bella rimonta dopo il nono posto della prima manche e sempre al comando in classifica generale. Crolla invece lo sloveno Zan Kranjec, primo dopo la prima discesa ma quinto nella classifica finale. Braathen recupera dal terzo posto al primo, Kristoffersen conferma invece la seconda piazza. Indietro gli italiani nella gara di casa: Filippo Della Vite chiude 17esimo, Luca De Aliprandini 18esimo.