Sci, Coppa del Mondo: a Petra Vlhova lo Slalom di Flachau, record rimandato per la Shiffrin

SCI DONNE

“Solo” seconda l’americana che manca l’83esimo trionfo in carriera, terza la tedesca Lena Duerr

© Getty Images Deve rimandare l’appuntamento con la vittoria numero 83 in carriera Mikaela Shiffrin che chiude seconda lo slalom di Coppa del mondo di Flachau, con un distacco di 43 centesimi. A trionfare è Petra Vlhova, che amministra il vantaggio guadagnato in una prima manche grandiosa. Sul podio anche Lena Duerr (+0.83). La slovacca sale a 460 punti in classifica di disciplina, 796 in quella generale dominata comunque dalla Shiffrin. Marta Rossetti miglior azzurra 21esima.

Petra Vlhova domina lo slalom di Flachau e rimanda l'appuntamento con la storia di Mikaela Shiffrin. La slovacca, dopo una prima manche di assoluto livello, gestisce il vantaggio con una seconda discesa solida ed efficace (2º tempo di manche). Al secondo posto proprio la Shiffrin, che agguanta il 130° podio in carriera in Coppa del Mondo ma manca l’appuntamento con la vittoria numero 83, che la porterebbe in solitaria al comando per vittorie, sorpassando la connazionale Vonn. La statunitense paga in partenza nella seconda manche, e chiude con un ritardo complessivo di 43 centesimi. Sul terzo gradino del podio la tedesca Lena Duerr, vera mattatrice della seconda manche, che chiude con 83 centesimi di ritardo. La Vlhova consolida il secondo posto in classifica generale (796 punti) e risale anche la classifica di disciplina (460 punti), sempre però alle spalle della Shiffrin.



È 21esima al traguardo Marta Rossetti, l’unica italiana ad accedere alla seconda manche. Dopo aver chiuso al 29° posto la prima manche, approfitta di alcune cadute dovute ai dossi dello slalom austriaco e risale la classifica, nonostante un errore. Le altre italiane vengono invece tutte eliminate in prima manche: Lara Della Mea 34° (+4.20), Martina Peterlini 35° (+4.32), Lucrezia Lorenzi 42° (+5.25) e Anita Gulli 46° (+11.60).

La prossima tappa della Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino si disputerà sempre in Austria, il 14 gennaio, con la discesa libera di St. Anton.