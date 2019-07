Scherma, Mondiali: l’Italia vince la medaglia di bronzo nella spada femminile e nella sciabola maschile

SCHERMA

La squadra italiana di spada femminile sale sul podio nei Mondiali di scherma a Budapest. Il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alice Clerici e Mara Navarria conquista la medaglia di bronzo (la quinta italiana in questa edizione) ottenendo così un buonissimo risultato in chiave qualificazione olimpica, visto che i punti ottenuti oggi saranno fondamentali nel percorso verso Tokyo 2020. Decisiva è stata la finale per il terzo posto vinta 45-36 contro l’Ucraina, in un incontro che ha visto sempre le azzurre dal secondo assalto in poi. Navarria fa volare il quartetto italiano sul 12-7 contro Bezhura; Fiamingo porta la fuga sul +7 (25-28). Le ucraine si avvicinano pericolosamente sul 29-26 dopo il settimo assalto, ma Isola allunga nuovamente il divario e Fiamingo trascina le proprie compagne al bronzo con il definitivo 45-36. Nei quarti di finale l’Italia aveva superato 25-22 le ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti in un assalto molto equilibrato e tattico. Fiamingo parte con un 2-0, ma poi le americane passano in vantaggio e chiudono il primo giro avanti 7-5. Nel quinto assalto arriva la svolta, con Fiamingo che ribalta la situazione e porta avanti l’Italia sull’11-9. Protagonista anche Isola, che nel settimo assalto allunga sul 16-12. Contro la Cina in semifinale, invece, è stata una sfida equilibratissima per sette assalti. L’ottavo è stato quello decisivo, quando un terrificante parziale di 7-0 a favore di Xu ha messo praticamente fine alla contesa contro Clerici, che non è mai riuscita a trovare le misure all’avversaria. Il risultato finale è 44-31 per le asiatiche.

Medaglia di bronzo anche per la squadra azzurra di sciabola maschile. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano ha la meglio contro la Germania nella finale per salire sull’ultimo gradino del podio: 45-38 il risultato finale. Grande inizio degli azzurri, il cui vantaggio già dopo cinque assalti arriva sul +12 (20-8). I tedeschi provano a riavvicinarsi, tornando sul -10, ma un nuovo assalto contribuisce a formare un nuovo allungo da parte degli azzurri (40-26). Nella parte finale della sfida Curatoli prende addirittura tre cartellini rossi e subisce un parziale di 12-5, ma riesce comunque a chiudere 45-38 e a dare il bronzo all’Italia. Ai quarti di finale l’Italia aveva battuto la Georgia per 45-33, mentre la semifinale contro l’Ungheria ha visto soccombere gli azzurri. I magiari prendono il comando dell’incontro, Berrè e Curatoli riescono a rimontare, riportando avanti l’Italia sul 25-24, ma è l’unico momento positivo per gli azzurri: gli ungheresi padroni di casa, infatti, tornano avanti e alla fine vincono meritatamente per 45-38.