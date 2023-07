Scherma: il presidente Mattarella ha dato ufficialmente il via ai Mondiali di Milano

SCHERMA

Il presidente del Coni Malagò: "La scherma è da oltre un secolo considerata non a torto il forziere dello sport italiano"

© Getty Images "Dichiaro ufficialmente aperti i Mondiali di scherma di Milano 2023". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della cerimonia di apertura del Campionato mondiale di scherma, entrato nel vivo oggi e che si concluderà domenica 30 luglio, che si tiene all'Allianz Mico di Milano. Presenti, tra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federscherma Paolo Azzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

All'arrivo di Mattarella il pubblico presente si è alzato ad applaudire il capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha poi assistito alla finale della spada femminile tra l'azzurra Santuccio e la francese Candassamy e alla cerimonia premiazione che vedeva sul podio Santuccio e Maria Navarria, che ha preso il bronzo. Mattarella si è congratulato personalmente con le azzurre e con spadista francese che ha vinto l'oro, dopo la consegna delle medaglie. In precedenza aveva assistito anche alla finale della sciabola uomini e alla relativa premiazione.

Malagò ha sottolineato la grande importanza della scherma per lo sport nostrano. "La scherma è da oltre un secolo considerata non a torto il forziere dello sport italiano. Circa un quarto delle medaglie vinte ai Giochi olimpici deriva da questo sport, che ha radici profonde nel nostro Paese. Manca un anno e un giorno all'apertura di Parigi 2024 dove saremo chiamati a onorare i risultati della precedente edizione di Tokyo, che è stata la più grande di sempre. Non possiamo fermarci ai ricordi, occorre guardare avanti e cercare di conquistare nuovi successi".

